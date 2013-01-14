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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 кві, 2018 21:57
justit
Готово, созрело - это отсутствие сопротивления критического уровня.
Речь о восхищенном принятии реформ населением и всеобщей поддержке как-то)) не идёт.
Сопротивление реформам - это нормально, естественно.
Кроме того, но Вы упустили такой важный момент, как суть реформ. То есть каковы они - реально настоящие позитивные полные глубокие нужные обществу или абы что, названное реформами.
Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей. Посмотрите на Богомолец и Ко...
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detroytred
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:27
detroytred написав:
Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....
З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть
Отже залишається тільки варіант два, але й в цьому варіанті є проблеми ,адже опустившись на рівень зрозумілий для 10-30 млн - ти втрачаєш іннструменти з допомогою яких можна щось пояснити....
Спробуйте пояснити дроби для людей які рахують на пальцях , а границі з екстремумами ?
От і виходить
Пояснити суть реформ можна тільки обмеженній кількості населення ( пояснювати можна/треба всім.от зрозуміють пояснення не всі)
Тому є море політиків популістів.які виїзжають на тупості загальної маси.... і ця загальна маса тормозячи реформи робить гірше якраз найбільше собі.... , але хто має рецепт як це змінити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 26 кві, 2018 09:30
budivelnik написав: detroytred написав:
Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....
упрощённо.
если на очень крупное предприятие приходит новый руководитель (менеджер), то для успешного существования он какой из этих двух вариантов должен выбрать?
или Вы думаете начав проводить реформы власть(менеджеры) столкнётся с вооружённым сопротивлением и не проводит боясь за свою жизнь?
ответ противоположен - структурные реформы имитируются для сохранения статус кво, где им гораздо комфортней, в материальном плане, существовать.
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19yuriy91
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:20
19yuriy91 написав:
упрощённо.
если на очень крупное предприятие приходит новый руководитель (менеджер), то для успешного существования он какой из этих двух вариантов должен выбрать?
или Вы думаете начав проводить реформы власть(менеджеры) столкнётся с вооружённым сопротивлением и не проводит боясь за свою жизнь?
ответ противоположен - структурные реформы имитируются для сохранения статус кво, где им гораздо комфортней, в материальном плане, существовать.
Кроме того:
есть ещё 2 взгляда:
1. Ликвидация криминала - и ответственность власти - но они как раз и есть продукт чистого криминала.
2. Ликвидация Государства - вывод краденного - а теперь как хотите....
Наш случай второй. И заложен он был в 92м по полной. Отказываться от него ни кто не собирается. Остальное блюзнірство для холопів.
Вже сьодня треба відкрито казати, що крадії відтворили самий найгірший сценарій реваншу.
Реваншу "Майдану", як сприймало його населення.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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