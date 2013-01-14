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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3873387438753876
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 21:57

justit
Готово, созрело - это отсутствие сопротивления критического уровня.
Речь о восхищенном принятии реформ населением и всеобщей поддержке как-то)) не идёт.
Сопротивление реформам - это нормально, естественно.

Кроме того, но Вы упустили такой важный момент, как суть реформ. То есть каковы они - реально настоящие позитивные полные глубокие нужные обществу или абы что, названное реформами.

Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей. Посмотрите на Богомолец и Ко...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:27

  detroytred написав:Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....

З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть

Отже залишається тільки варіант два, але й в цьому варіанті є проблеми ,адже опустившись на рівень зрозумілий для 10-30 млн - ти втрачаєш іннструменти з допомогою яких можна щось пояснити....
Спробуйте пояснити дроби для людей які рахують на пальцях , а границі з екстремумами ?

От і виходить
Пояснити суть реформ можна тільки обмеженній кількості населення ( пояснювати можна/треба всім.от зрозуміють пояснення не всі)
Тому є море політиків популістів.які виїзжають на тупості загальної маси.... і ця загальна маса тормозячи реформи робить гірше якраз найбільше собі.... , але хто має рецепт як це змінити?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....



упрощённо.
если на очень крупное предприятие приходит новый руководитель (менеджер), то для успешного существования он какой из этих двух вариантов должен выбрать?
или Вы думаете начав проводить реформы власть(менеджеры) столкнётся с вооружённым сопротивлением и не проводит боясь за свою жизнь?

ответ противоположен - структурные реформы имитируются для сохранения статус кво, где им гораздо комфортней, в материальном плане, существовать.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:20

  19yuriy91 написав:упрощённо.
если на очень крупное предприятие приходит новый руководитель (менеджер), то для успешного существования он какой из этих двух вариантов должен выбрать?
или Вы думаете начав проводить реформы власть(менеджеры) столкнётся с вооружённым сопротивлением и не проводит боясь за свою жизнь?

ответ противоположен - структурные реформы имитируются для сохранения статус кво, где им гораздо комфортней, в материальном плане, существовать.

Кроме того:
есть ещё 2 взгляда:
1. Ликвидация криминала - и ответственность власти - но они как раз и есть продукт чистого криминала.
2. Ликвидация Государства - вывод краденного - а теперь как хотите....

Наш случай второй. И заложен он был в 92м по полной. Отказываться от него ни кто не собирается. Остальное блюзнірство для холопів.

Вже сьодня треба відкрито казати, що крадії відтворили самий найгірший сценарій реваншу.
Реваншу "Майдану", як сприймало його населення.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:11

агенты кремля и типичные лугандонцы

Допускаете ли вы, что после президентских выборов в Украине может произойти откат назад в процессе реформ?

И.Дюмон(посол Франции): Всегда есть риск, даже очевидно, что такой риск существует. Вопрос в том, действительно ли такой риск может стать реальностью. По сути, ваш вопрос о точке невозврата. И это вопрос, которым мы все задаемся в течение последних лет: была ли уже пройдена точка невозврата? Думаю, к сожалению, пока нет.


И.Дюмон: Это чрезвычайно болезненный вопрос, в первую очередь для украинского общества. Я постоянно думаю о тех молодых людях, которые вышли на Майдан, о Небесной Сотне, которая погибла, во многом, именно за это. Давайте не забывать о людях, погибших за новую Украину, включая и этот аспект. Это очень важно для украинского общества, но также и для нас – доноров, для Франции и Германии, для стран G7. Мы активно помогаем этой стране, в широком смысле – и финансово, и технически. И очень важно видеть результаты в данной сфере.

Э.Райхель(посол ФРГ): О вопросе борьбы с коррупцией можно говорить долго, но я бы хотел сделать одно замечание. Коррупция в Украине – это не только брать или давать взятки, это высокопоставленные лица в бизнесе и политике, которые используют институциональное устройство для манипуляций в свою собственную пользу. Существует много случаев, касающихся не только взяток. И нужно избегать культуры безнаказанности, потому что она уже послужила причиной широко распространенного цинизма в вопросе коррупции. Следовательно, нужны новые незапятнанные институции, которые бы работали с этим аспектом украинского развития. Это наше убеждение.

https://interfax.com.ua/news/interview/501669.html
19yuriy91
 
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  #<1 ... 3873387438753876
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