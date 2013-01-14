Додано: Чет 26 кві, 2018 16:58

Модеру:

Пожалуйста, не удаляйте посты.

Все, что на грани фола я официально подтверждаю ссылками, с источниками более, чем официальными. Даже когда их статус официально превосходит уровень понимания публики. Пускай не сегодня, но завтра, или через год они к этому придут. Я отвечаю - даже здесь есть множество достойных, способных Признать свои ошибки. Какой бы горькой Правда не была, она едина.



Да, о чём я ?

О Армении:

попытки предоставить вид тех же процессов, что и в Украине - большой обман.

За сегодняшней ситуацией там стоит РФ.

Армяне претерпевшие Геноцид - в особых отношениях(как христиане) с окружающими Турцией, войной с Азербайджаном, - жили за счёт транзита через Армению. В войнах их поддерживало только РФ. Сегодня РФ наладило отношения с Турцией, Азербайджаном - по причине строительства в обход Армении Ж/Д ветки Баку-Тбилиси-Карс.

Отсюда РФ кидает и Армению, дабы и себе не утратить влияние на Кавказе.

В то же время "Южный поток" Это газ с Азербайджанского месторождения "Шах-Дениз", но который продаёт РФ. С перспективой перехода к среднеазиатским источникам.

Армянам теперь скажут - Хотели? Получите.

Как раз отрубить газ и нефть из и через Сирию нужен был ИГИЛ(основным составом которого были выходцы из подконтрольных РФ территорий). И война в Сирии.

Такую же роль в своё время выполнила Грузия - когда был отрегулирован транзит нефти Баку- Поти -Одесса- Броды.

Захват Крыма это был элемент взятия под контроль "Шелкового Пути", что строит Китай в обход РФ.



Отсюда и к нам: Строительство и регламентация "Северных Потоков" - правительство Украины ставит без основного источника средств. И... - без своих месторождений за деньги с которых и была выстроена ГТС Украины. На что и Азербайджану стоило бы обратить внимание.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.