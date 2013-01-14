Отсюда два примера:
Прошу сличить даты и "вой Геббельса"
а)
б)
Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины
для понимания ввод в куср дела:
а)
И геббельсовщина:
б)
Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается :
Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии.
Теперь маленький ракурс:
С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили....
Это вчера афганцы....
По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков".
А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ.
В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.
Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке"
Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие.
Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел.
Так что Большая "Игра"... - малята.
И война это всего лишь маленький этап этих процессов.
Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка.
Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.
Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!
"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....