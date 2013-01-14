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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3874387538763877
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:26

Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания.
Отсюда два примера:
Прошу сличить даты и "вой Геббельса"
а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec
б) http://crime-ua.com/node/23366
Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины
для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html
а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch
И геббельсовщина:
б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase
Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается :
https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/
Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии.
Теперь маленький ракурс:
С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили....
Это вчера афганцы....
По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков".
А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ.
В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki
Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке"
Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие.
Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/
Так что Большая "Игра"... - малята.
И война это всего лишь маленький этап этих процессов.
Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка.
Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.

Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!

"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:39

  Первый написав:
  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Строительство и регламентация "Северных Потоков" - правительство Украины ставит без основного источника средств.

Вообще бред. Транзит газа никогда не был основным источником средств

В России прессконференция беглого Азирова и ко. Вот Кудрявый и возбудился. Каждый пост нереальный бред.

Хочу уточнить:
Раскладывать для Вас, виды мзды, реэкспорт, занижение калорийности, бодяга с коксовым газом,... и прочию требуху для меня уже ниже плинтуса.
Или кто на какой "теме" сидит, и с чего кормится, а так же особенности ГТС и потребности Государства в газе, реализация его в виде электроэнергии, стали, чугуна, цветных металлов, удобрений, стоимости проезда в ОТ, .....
КАк упоминал ранее рекомендую Вам лично воспользоваться данной цитатой:
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - Ответил Мастер.

Если желаете чего то сразу и всё от кого то - то ждите, Ваше время придёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть

В Украине есть чуть больше миллиона наркоманов, около миллиона психически больных людей и миллион страдающих алкоголизмом.
И это не из моего опыта... Статистика, сэр...

Количество наркозависимых в Украине точно не оценено. По данным Международной программы реабилитации наркоманов Narconon, их около 1,5 млн, тогда как население Украины составляет около 45 млн человек.
В то же время ежегодно наркомания в Украине увеличивается на 8% – эта тенденция является одной из самых высоких в мире.


https://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdor ... naty-vsim/

Пресс-служба Минсоцполитики пишет, что приблизительно 1,2 млн украинцев (около 3% населения) страдают от нервных расстройств или психических заболеваний. Данный показатель уже самый высокий в Европе и продолжает расти.

https://www.2000.ua/novosti/ukraina_nov ... olnyh-.htm
На учёте в медицинских учреждениях Украины с диагнозом «алкоголизм» сегодня находится почти миллион человек.


Источник: https://onpress.info/ukraina-voshla-v-p ... ikov-44780
Что радует, количество "способных понять реформы" растет весьма динамично...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:14

  Kudrjavuy написав:Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания.
Отсюда два примера:
Прошу сличить даты и "вой Геббельса"
а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec
б) http://crime-ua.com/node/23366
Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины
для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html
а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch
И геббельсовщина:
б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase
Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается :
https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/
Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии.
Теперь маленький ракурс:
С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили....
Это вчера афганцы....
По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков".
А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ.
В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki
Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке"
Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие.
Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/
Так что Большая "Игра"... - малята.
И война это всего лишь маленький этап этих процессов.
Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка.
Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.

Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!

"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....


тебя плющит не па децки. может к доктору нужно?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04

всё пропало по гиркинду

Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы

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