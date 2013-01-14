Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания. Отсюда два примера: Прошу сличить даты и "вой Геббельса" а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec б) http://crime-ua.com/node/23366 Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch И геббельсовщина: б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается : https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/ Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии. Теперь маленький ракурс: С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили.... Это вчера афганцы.... По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков". А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ. В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке" Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие. Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/ Так что Большая "Игра"... - малята. И война это всего лишь маленький этап этих процессов. Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка. Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.
Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!
"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Строительство и регламентация "Северных Потоков" - правительство Украины ставит без основного источника средств.
Вообще бред. Транзит газа никогда не был основным источником средств
В России прессконференция беглого Азирова и ко. Вот Кудрявый и возбудился. Каждый пост нереальный бред.
Хочу уточнить: Раскладывать для Вас, виды мзды, реэкспорт, занижение калорийности, бодяга с коксовым газом,... и прочию требуху для меня уже ниже плинтуса. Или кто на какой "теме" сидит, и с чего кормится, а так же особенности ГТС и потребности Государства в газе, реализация его в виде электроэнергии, стали, чугуна, цветных металлов, удобрений, стоимости проезда в ОТ, ..... КАк упоминал ранее рекомендую Вам лично воспользоваться данной цитатой:
Однажды ученик спросил у Мастера: - Долго ли ждать перемен к лучшему? - Если ждать, то долго! - Ответил Мастер.
Если желаете чего то сразу и всё от кого то - то ждите, Ваше время придёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:З мого досвіду В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти... Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть
В Украине есть чуть больше миллиона наркоманов, около миллиона психически больных людей и миллион страдающих алкоголизмом. И это не из моего опыта... Статистика, сэр...
Количество наркозависимых в Украине точно не оценено. По данным Международной программы реабилитации наркоманов Narconon, их около 1,5 млн, тогда как население Украины составляет около 45 млн человек. В то же время ежегодно наркомания в Украине увеличивается на 8% – эта тенденция является одной из самых высоких в мире.
Пресс-служба Минсоцполитики пишет, что приблизительно 1,2 млн украинцев (около 3% населения) страдают от нервных расстройств или психических заболеваний. Данный показатель уже самый высокий в Европе и продолжает расти.
Kudrjavuy написав:Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания. Отсюда два примера: Прошу сличить даты и "вой Геббельса" а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec б) http://crime-ua.com/node/23366 Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch И геббельсовщина: б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается : https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/ Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии. Теперь маленький ракурс: С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили.... Это вчера афганцы.... По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков". А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ. В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке" Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие. Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/ Так что Большая "Игра"... - малята. И война это всего лишь маленький этап этих процессов. Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка. Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.
Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!
"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....
тебя плющит не па децки. может к доктору нужно?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!