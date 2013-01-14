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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3874387538763877
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:26

Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания.
Отсюда два примера:
Прошу сличить даты и "вой Геббельса"
а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec
б) http://crime-ua.com/node/23366
Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины
для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html
а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch
И геббельсовщина:
б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase
Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается :
https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/
Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии.
Теперь маленький ракурс:
С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили....
Это вчера афганцы....
По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков".
А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ.
В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki
Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке"
Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие.
Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/
Так что Большая "Игра"... - малята.
И война это всего лишь маленький этап этих процессов.
Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка.
Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.

Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!

"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 26 кві, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:39

  Первый написав:
  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Строительство и регламентация "Северных Потоков" - правительство Украины ставит без основного источника средств.

Вообще бред. Транзит газа никогда не был основным источником средств

В России прессконференция беглого Азирова и ко. Вот Кудрявый и возбудился. Каждый пост нереальный бред.

Хочу уточнить:
Раскладывать для Вас, виды мзды, реэкспорт, занижение калорийности, бодяга с коксовым газом,... и прочию требуху для меня уже ниже плинтуса.
Или кто на какой "теме" сидит, и с чего кормится, а так же особенности ГТС и потребности Государства в газе, реализация его в виде электроэнергии, стали, чугуна, цветных металлов, удобрений, стоимости проезда в ОТ, .....
КАк упоминал ранее рекомендую Вам лично воспользоваться данной цитатой:
Однажды ученик спросил у Мастера:
- Долго ли ждать перемен к лучшему?
- Если ждать, то долго! - Ответил Мастер.

Если желаете чего то сразу и всё от кого то - то ждите, Ваше время придёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 22:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть

В Украине есть чуть больше миллиона наркоманов, около миллиона психически больных людей и миллион страдающих алкоголизмом.
И это не из моего опыта... Статистика, сэр...

Количество наркозависимых в Украине точно не оценено. По данным Международной программы реабилитации наркоманов Narconon, их около 1,5 млн, тогда как население Украины составляет около 45 млн человек.
В то же время ежегодно наркомания в Украине увеличивается на 8% – эта тенденция является одной из самых высоких в мире.


https://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdor ... naty-vsim/

Пресс-служба Минсоцполитики пишет, что приблизительно 1,2 млн украинцев (около 3% населения) страдают от нервных расстройств или психических заболеваний. Данный показатель уже самый высокий в Европе и продолжает расти.

https://www.2000.ua/novosti/ukraina_nov ... olnyh-.htm
На учёте в медицинских учреждениях Украины с диагнозом «алкоголизм» сегодня находится почти миллион человек.


Источник: https://onpress.info/ukraina-voshla-v-p ... ikov-44780
Что радует, количество "способных понять реформы" растет весьма динамично...
layer80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:14

  Kudrjavuy написав:Принощу свои извинения, если уважаемым экспертам не смог внятно донести свою мысль и высказывания.
Отсюда два примера:
Прошу сличить даты и "вой Геббельса"
а) http://novosti.dn.ua/news/281370-v-sbu- ... myrotvorec
б) http://crime-ua.com/node/23366
Второй пример наиболее циничен и совершенно плюющий на население Украины
для понимания ввод в куср дела: https://strana.ua/articles/analysis/984 ... abrja.html
а) https://sud.ua/ru/news/publication/1168 ... niya-espch
И геббельсовщина:
б) http://novosti.dn.ua/news/281374-rossyy ... enyya-pase
Ведь по факту Украине заявлены санкции за системные невыполнения и это официально обсуждается :
https://newshub.in.ua/2018/03/28/sprave ... e-burmich/
Т.Е. Воры хотят законодательно урезать к себе претензии.
Теперь маленький ракурс:
С 2011 года ворами был принят Закон о "Выполнении Судебных решений" это когда в Донецке под ПФ бастовали шахтёры-чернобыльцы. Где их насмерть давили....
Это вчера афганцы....
По сути все пакращання в социалке, Пенсиях, Здравохранении, все эти грязные процессы - результат этих "Исков".
А ведь до сих пор они блокируются нашими калядныками и за ними официально стоит КМУ.
В то же время, при по сути копеечных исках - они не выполняются, а Минюст - оформляет себе З/П по 8 милонов грн.https://ru.slovoidilo.ua/2017/08/19/kol ... chinovniki
Напоминает: "это мине - это тибе", из "Свадьба в Малиновке"
Рассказал бы более, но факт в том, что ситация на Донбассе это лишь малая часть этой большой игры с Ворами в Правосудие.
Хотя лично я могу Заявить, что даже там не обошлось без личной заинтересованности в такой ситуации и положении дел. https://prm.ua/ru/berezovets-o-korrupts ... ostitutki/
Так что Большая "Игра"... - малята.
И война это всего лишь маленький этап этих процессов.
Но ситуация на прямую касается не только Украины, но и РФ. Поэтому легче уничтожить всё население, Чем даже просто обнародовать некоторые "дела" из данного списка.
Они не могут быть так решены, пока не будет официально изменена Ворами конституция и не будет официально введено рабство - в какой форме я ещё и сам до конца не представляю. Но судя по процессу изменений дело к этому идёт: кто не выедет с УКраины, ворами будет умерщвлён, цинично и безапеляционно.

Это Ваше Право, как назвать такой бред - НО!

"Если долго сидеть на берегу - то можно увидеть проплывающие трупы твоих врагов" - Конфуций "Искусство Войны" - А там дела ещё 15летней давности и грязные настолько.....


тебя плющит не па децки. может к доктору нужно?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04

всё пропало по гиркинду

Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы

https://www.youtube.com/watch?v=jxhIvGubpKI
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:50

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....



упрощённо.
если на очень крупное предприятие приходит новый руководитель (менеджер), то для успешного существования он какой из этих двух вариантов должен выбрать?
или Вы думаете начав проводить реформы власть(менеджеры) столкнётся с вооружённым сопротивлением и не проводит боясь за свою жизнь?

ответ противоположен - структурные реформы имитируются для сохранения статус кво, где им гораздо комфортней, в материальном плане, существовать.

Предпримем попытку, согласно нику:
1.https://dnews.dn.ua/news/673586
Странно ведь: https://ru.tsn.ua/politika/germaniya-vy ... 89154.html
И вероятно не за дарма.
http://gordonua.com/news/politics/klimk ... 21274.html
НЕ правда ещё больше строят РФ, да и по всему миру. А здесь грошей нема: https://censor.net.ua/news/3051949/es_p ... 7_mln_evro
Нема бо вкралы а теперь усё с бюджета. Т.Е. по факту бюджет не дополучил налогов от работы строителей.
Примерное количество вынужденных заробитчан: http://fakty.ua/266261-nazvano-koliches ... e-tri-goda
Ну а это схема вывода средств для строительства Польши и их легализация: https://ru.tsn.ua/ukrayina/nabu-vozbudi ... 45586.html
Возвратимся к тому, кто за этим стоит: http://gordonua.com/news/politics/klimk ... 21274.html
С другой стороны я считаю это лучним вариантом, чем: http://svpressa.ru/society/article/110311/
По программе: http://ihaefe.org/files/pacific-ocean-map/35.pdf
При том развитие реальное в Украине по затронутым пунктам настолько "скользкое" - только из заявлений Премьера.
Но реально сам по себе возникает вопрос о той, части "Ялтинской конференции 1945года" что Сталин кинул остальных -?
Реальная ситуация далека от отображения её без "особенностей оборотов российской речи".

В большинстве случаев звучат конкретные лица. Интересен Ваш комментарий, как специалиста?

Кроме того хотелось бы слышать перспективы жилого фонда в котором сегодня проживает большинство граждан Украины(городского) его перспективы и перспективы проживающего в нём населения?
(я бы отметил вопрос конкретнее 30% аварийного и на 90% изношенные коммуникации)
Только пожалуйста конкретику без "...- вкралы". Лично я сталкиваюсь часто с брошенными квартирами, домами где вымерли старики, но детей скажим честно выгнали на чужбину, и пр. прелести горькой действительности, при том официально от институтов Государственной власти.
  layer80 написав:
  budivelnik написав:З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть

В Украине есть чуть больше миллиона наркоманов, около миллиона психически больных людей и миллион страдающих алкоголизмом.
И это не из моего опыта... Статистика, сэр...

А ещё сложнее общаться с далёкими от реальности посредственностями:
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/mo ... arstv.html
"Им, хоть ... в глаза - шо божья роса"
На что я имел возможность предоставить Вам комментарий пана Скипальского от "Гордона", отсюда, ни как слуга Украины, ни как её Гражданин принять бредятину навязанную режиссёрами от криминала - физически не могу воспринимать.
Школа была жесткая.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 19:33

  Первый написав:
  Faceless написав:Вообще бред. Транзит газа никогда не был основным источником средств

В России прессконференция беглого Азирова и ко. Вот Кудрявый и возбудился. Каждый пост нереальный бред.

http://nashigroshi.org/2018/01/11/vyrok ... kurchenka/
Только для Вас приоткроем дверцу - там есть сылочки на источники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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