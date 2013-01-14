"Криминал" - на Донбассе "законодательно" ликвидирован, со снятием всеобщего надзора прокуратурой.
Сейчас это называется "коррупция" - процесс официально управляемый из КМУ, ВР, администрации Президента.
А для Вашего понимания, на Донбассе, как я уже приводил примеры никогда не существовало Законов Государства - действовали нормативно-правовые акты базовых отраслей.
Ведь предприятия горно-металлургического комплекса не являются "гражданскими предприятиями".(это выгодно - рабы на месте, и им нет необходимости платить - только сейчас подошли к тупиковому процессу "Приватизация")
Отсюда проблеск возвращения Государственной власти с Майданом жестко задушен на корне.
Для малограмотного быд.ла, творящийся беспредел идёт от органов государственной власти Украины. Отсюда вполне реальная ненависть к тупиковому рабству, в то же время для панычей - это вид высокоприбыльного бизнеса. Чисто путь РФ.
Откат загнал и превращает практически всю страну в "Донбасс" - это и лес, янтарь, контрабанда, алкоголь, сигареты, уголь, металлолом, цветные металлы, рабочая сила, органы, медицина, энергетика, коммунальное хозяйство, строительство, инфрастуктура, транспорт, автомобили,( а ведь замалчивается тот факт, что за всем стоит вщитанный срок обратной зависимости), .......(Темы клоновые "Делу Звягильского 92"). Даже Саакашвили попав в Одессу занялся не восстановлением, а торговлей "тем", уже поделенных Ворами между собой.
"Я как в ...опу смотрел": Попытки тихонько заболтать ситуацию в стране, её превращение в РФ стало вылезать в Киеве
Т.Е. Киев уже определённо превращается в Москву.
Вся Украина превращена в "Донбасс".
Процессы по периферии комментариям не поддаются. В то же время я почему то уверен, что окажется "конфликт" будет замят по причине непоняток с тем, что данные лица везли "рюкзаки на показ дяде" - дело государственной важности. В то же время дело приняло широкую огласку, по причине, что Мустафа Найем ни есть этнический украинец.
Отсюда вылазит, что привлечение "свежей крови" не ведёт к развитию, а влечёт за собой насильное разрушение основ Украины - её исторического уклада. Как раз это и есть инструмент ликвидации Украины, которую мы знаем. Этап отработанный на Донбассе.
Меня нисколько не смутит появление украинского "Брейвика" где нибудь в Трускавце.
Задача всего этого, что бы население не вникало в Правительственные дела, и отсутствие там интересов Населения Украины, как и самих Украинцев. А пока суть да дело - объявлено "о всеобщей приватизации". В нашем случае население выведено из этих процессов заробитчанством, войной, оккупацией, поиском пропитания, здравоохранением, инфляцией,.....
За этими процессами стоят ВСЕ, кроме украинцев.
В этом заинтересованы все(государства кроме Украины).
К примеру Турции это позволило достичь накопления капиталла, для самостоятельной уверенности на международной арене. Венгрии для практически неприемлимых претензий - использовать Украину, как источник национально ориентированного населения. Польше, для бреда с "бендеровцами", доступностью высококвалифицированными работниками управляемые пропагандой, без Права на национальное сознание. Китаю с технологиями, Вьетнаму с инвестициями, Судитам с накопление капитала(уже не в гарантиях финансовых структур США), Германии это получение равностильного рынка технических изделий, банковских вложений(уже в реальные производства, при наличии замкнутого цикла),...