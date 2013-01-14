Додано: Вів 01 тра, 2018 15:41

"Криминал" - на Донбассе "законодательно" ликвидирован, со снятием всеобщего надзора прокуратурой.Сейчас это называется "коррупция" - процесс официально управляемый из КМУ, ВР, администрации Президента.А для Вашего понимания, на Донбассе, как я уже приводил примеры никогда не существовало Законов Государства - действовали нормативно-правовые акты базовых отраслей.Ведь предприятия горно-металлургического комплекса не являются "гражданскими предприятиями".(это выгодно - рабы на месте, и им нет необходимости платить - только сейчас подошли к тупиковому процессу "Приватизация")Отсюда проблеск возвращения Государственной власти с Майданом жестко задушен на корне.Для малограмотного быд.ла, творящийся беспредел идёт от органов государственной власти Украины. Отсюда вполне реальная ненависть к тупиковому рабству, в то же время для панычей - это вид высокоприбыльного бизнеса. Чисто путь РФ.Откат загнал и превращает практически всю страну в "Донбасс" - это и лес, янтарь, контрабанда, алкоголь, сигареты, уголь, металлолом, цветные металлы, рабочая сила, органы, медицина, энергетика, коммунальное хозяйство, строительство, инфрастуктура, транспорт, автомобили,( а ведь замалчивается тот факт, что за всем стоит вщитанный срок обратной зависимости), .......(Темы клоновые "Делу Звягильского 92"). Даже Саакашвили попав в Одессу занялся не восстановлением, а торговлей "тем", уже поделенных Ворами между собой."Я как в ...опу смотрел": Попытки тихонько заболтать ситуацию в стране, её превращение в РФ стало вылезать в КиевеТ.Е. Киев уже определённо превращается в Москву.Вся Украина превращена в "Донбасс".Процессы по периферии комментариям не поддаются. В то же время я почему то уверен, что окажется "конфликт" будет замят по причине непоняток с тем, что данные лица везли "рюкзаки на показ дяде" - дело государственной важности. В то же время дело приняло широкую огласку, по причине, что Мустафа Найем ни есть этнический украинец.Отсюда вылазит, что привлечение "свежей крови" не ведёт к развитию, а влечёт за собой насильное разрушение основ Украины - её исторического уклада. Как раз это и есть инструмент ликвидации Украины, которую мы знаем. Этап отработанный на Донбассе.Меня нисколько не смутит появление украинского "Брейвика" где нибудь в Трускавце.Задача всего этого, что бы население не вникало в Правительственные дела, и отсутствие там интересов Населения Украины, как и самих Украинцев. А пока суть да дело - объявлено "о всеобщей приватизации". В нашем случае население выведено из этих процессов заробитчанством, войной, оккупацией, поиском пропитания, здравоохранением, инфляцией,.....За этими процессами стоят ВСЕ, кроме украинцев.В этом заинтересованы все(государства кроме Украины).К примеру Турции это позволило достичь накопления капиталла, для самостоятельной уверенности на международной арене. Венгрии для практически неприемлимых претензий - использовать Украину, как источник национально ориентированного населения. Польше, для бреда с "бендеровцами", доступностью высококвалифицированными работниками управляемые пропагандой, без Права на национальное сознание. Китаю с технологиями, Вьетнаму с инвестициями, Судитам с накопление капитала(уже не в гарантиях финансовых структур США), Германии это получение равностильного рынка технических изделий, банковских вложений(уже в реальные производства, при наличии замкнутого цикла),...