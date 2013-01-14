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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3875387638773878
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:41

pesikot
"Криминал" - на Донбассе "законодательно" ликвидирован, со снятием всеобщего надзора прокуратурой.
Сейчас это называется "коррупция" - процесс официально управляемый из КМУ, ВР, администрации Президента.

А для Вашего понимания, на Донбассе, как я уже приводил примеры никогда не существовало Законов Государства - действовали нормативно-правовые акты базовых отраслей.
Ведь предприятия горно-металлургического комплекса не являются "гражданскими предприятиями".(это выгодно - рабы на месте, и им нет необходимости платить - только сейчас подошли к тупиковому процессу "Приватизация")

Отсюда проблеск возвращения Государственной власти с Майданом жестко задушен на корне.
Для малограмотного быд.ла, творящийся беспредел идёт от органов государственной власти Украины. Отсюда вполне реальная ненависть к тупиковому рабству, в то же время для панычей - это вид высокоприбыльного бизнеса. Чисто путь РФ.
Откат загнал и превращает практически всю страну в "Донбасс" - это и лес, янтарь, контрабанда, алкоголь, сигареты, уголь, металлолом, цветные металлы, рабочая сила, органы, медицина, энергетика, коммунальное хозяйство, строительство, инфрастуктура, транспорт, автомобили,( а ведь замалчивается тот факт, что за всем стоит вщитанный срок обратной зависимости), .......(Темы клоновые "Делу Звягильского 92"). Даже Саакашвили попав в Одессу занялся не восстановлением, а торговлей "тем", уже поделенных Ворами между собой.

"Я как в ...опу смотрел": Попытки тихонько заболтать ситуацию в стране, её превращение в РФ стало вылезать в Киеве https://rian.com.ua/incidents/20180430/ ... yyema.html
Т.Е. Киев уже определённо превращается в Москву.
Вся Украина превращена в "Донбасс".
Процессы по периферии комментариям не поддаются. В то же время я почему то уверен, что окажется "конфликт" будет замят по причине непоняток с тем, что данные лица везли "рюкзаки на показ дяде" - дело государственной важности. В то же время дело приняло широкую огласку, по причине, что Мустафа Найем ни есть этнический украинец.
Отсюда вылазит, что привлечение "свежей крови" не ведёт к развитию, а влечёт за собой насильное разрушение основ Украины - её исторического уклада. Как раз это и есть инструмент ликвидации Украины, которую мы знаем. Этап отработанный на Донбассе.
Меня нисколько не смутит появление украинского "Брейвика" где нибудь в Трускавце.
Задача всего этого, что бы население не вникало в Правительственные дела, и отсутствие там интересов Населения Украины, как и самих Украинцев. А пока суть да дело - объявлено "о всеобщей приватизации". В нашем случае население выведено из этих процессов заробитчанством, войной, оккупацией, поиском пропитания, здравоохранением, инфляцией,.....

За этими процессами стоят ВСЕ, кроме украинцев.
В этом заинтересованы все(государства кроме Украины).
К примеру Турции это позволило достичь накопления капиталла, для самостоятельной уверенности на международной арене. Венгрии для практически неприемлимых претензий - использовать Украину, как источник национально ориентированного населения. Польше, для бреда с "бендеровцами", доступностью высококвалифицированными работниками управляемые пропагандой, без Права на национальное сознание. Китаю с технологиями, Вьетнаму с инвестициями, Судитам с накопление капитала(уже не в гарантиях финансовых структур США), Германии это получение равностильного рынка технических изделий, банковских вложений(уже в реальные производства, при наличии замкнутого цикла),...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:20

Kudrjavuy
Но!
Одновременно, навязанный из-вне "Русский мир" Украине - неизбежно грозит превращением её в Сирию. Или для трактовки Европейцами в "Югославию".

Т.Е. само патриотическое движение является для кукловодов большой опасностью. Здесь вылезают отлаженные заготовки за ранее: в виде обвинений Азова, рывками http://news.eizvestia.com/news_politics ... ii-nacizma

Хотя любой трезвый понимает, что культура находящаяся между фашизмом и коммунизмом. По определению не может сохраниться, как нация - без обвинений в соотношениях с врагом. Что находится между молотом и наковальней - но нация СОХРАНИЛАСЬ!
Обвинения могут, и используются лицами заинтересованными.
Где фактически все действуют ПРОТИВ УКРАИНЫ, как государства с национальным сознанием.
Причина чего до сих пор не ликвидированные Экономические возможности самого Государства.
А вот теперь вспоминаем "Будапештский пакт"????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 5472
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  #<1 ... 3875387638773878
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