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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3875387638773878
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:20

Kudrjavuy
Но!
Одновременно, навязанный из-вне "Русский мир" Украине - неизбежно грозит превращением её в Сирию. Или для трактовки Европейцами в "Югославию".

Т.Е. само патриотическое движение является для кукловодов большой опасностью. Здесь вылезают отлаженные заготовки за ранее: в виде обвинений Азова, рывками http://news.eizvestia.com/news_politics ... ii-nacizma

Хотя любой трезвый понимает, что культура находящаяся между фашизмом и коммунизмом. По определению не может сохраниться, как нация - без обвинений в соотношениях с врагом. Что находится между молотом и наковальней - но нация СОХРАНИЛАСЬ!
Обвинения могут, и используются лицами заинтересованными.
Где фактически все действуют ПРОТИВ УКРАИНЫ, как государства с национальным сознанием.
Причина чего до сих пор не ликвидированные Экономические возможности самого Государства.
А вот теперь вспоминаем "Будапештский пакт"????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:25

Kudrjavuy
Мне импонирует отношение Израильтян к нац меньшинствам - в Израиле, но что интересно в этом их никто не обвиняет???
И наоборот: https://rian.com.ua/analytics/20180427/ ... konec.html
А при глубоком изучении действия "национальных общин" в Украине, складывается без альтернатив Такое впечатление, что Израиль уже является страной владельцем Украины, или вернее: титульная нация есть в своей стране изгоем(лишенной всяких людских прав).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:29

Модеру:
Пожалуйста не удаляйте віборочно посты.
В конечном итоге получается + вырезанная часть - меня Вы ставите в ситуацию полного непонимания, с знакомяшимися с содержанием форума, оппонентов.
Порой, это хуже, чем ложь!
Здесь физически невозможно восстановить суть всего содержания.
А человек которого накормили обрезками информации - находится под большим, принудительным обманом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:08

  Kudrjavuy написав:А человек которого накормили обрезками информации - находится под большим, принудительным обманом!


Что, собственно, мы и наблюдаем во многочисленных постах. :mrgreen:

Ну и по теме - одесситов с праздником!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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