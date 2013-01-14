Додано: Сер 02 тра, 2018 12:29

Модеру:

Пожалуйста не удаляйте віборочно посты.

В конечном итоге получается + вырезанная часть - меня Вы ставите в ситуацию полного непонимания, с знакомяшимися с содержанием форума, оппонентов.

Порой, это хуже, чем ложь!

Здесь физически невозможно восстановить суть всего содержания.

А человек которого накормили обрезками информации - находится под большим, принудительным обманом!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.