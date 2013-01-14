Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хотя любой трезвый понимает, что культура находящаяся между фашизмом и коммунизмом. По определению не может сохраниться, как нация - без обвинений в соотношениях с врагом. Что находится между молотом и наковальней - но нация СОХРАНИЛАСЬ! Обвинения могут, и используются лицами заинтересованными. Где фактически все действуют ПРОТИВ УКРАИНЫ, как государства с национальным сознанием. Причина чего до сих пор не ликвидированные Экономические возможности самого Государства. А вот теперь вспоминаем "Будапештский пакт"????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Мне импонирует отношение Израильтян к нац меньшинствам - в Израиле, но что интересно в этом их никто не обвиняет??? И наоборот: https://rian.com.ua/analytics/20180427/ ... konec.html А при глубоком изучении действия "национальных общин" в Украине, складывается без альтернатив Такое впечатление, что Израиль уже является страной владельцем Украины, или вернее: титульная нация есть в своей стране изгоем(лишенной всяких людских прав).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Модеру: Пожалуйста не удаляйте віборочно посты. В конечном итоге получается + вырезанная часть - меня Вы ставите в ситуацию полного непонимания, с знакомяшимися с содержанием форума, оппонентов. Порой, это хуже, чем ложь! Здесь физически невозможно восстановить суть всего содержания. А человек которого накормили обрезками информации - находится под большим, принудительным обманом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.