Бразильца, воевавшего на стороне "ДНР", чудесным образом отпустили из СИЗО. Живет в монастыре (ФОТО)04.05.2018 «ОстроВ» 10:24. Просмотрено 1765 раз. За сегодня — 1765 раз.Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР" на Донбассе, сейчас проживает в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Украинской православной церкви МП в Киеве, - сообщает "Радио Свобода".Отмечается, что из бразильского Сан-Паулу на Донбасс 33-летний Рафаэль Лусварги приехал в начале осени 2014 года. Как сам ранее уверял - по идеологическим соображениям. До этого несколько лет служил во французском Иностранном легионе. Также был сотрудником полиции у себя дома в Бразилии. За более чем год своего пребывания на Донбассе успел сменить несколько подразделений и сильно попозировать перед камерами, где рассказывал и показывал, какие именно обязанности выполнял на оккупированной территории.Осенью 2015 году он уехал из Донбасса и вернулся на родину. Однако через год, 6 октября 2016-го, в терминале D аэропорта Борисполь он был задержан сотрудниками СБУ. В Украину боевика заманили, вроде предложив работу в сфере морских перевозок.При себе у Лусварги, кроме паспорта, был военный билет группировки «ДНР» и приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» за подписью одного из главарей боевиков - Игоря Гиркина-Стрелкова.В январе 2017 года Лусварги был осужден Печерским судом города Киева к 13 годам заключения с конфискацией имущества по статье 258-3 УК Украины - создание террористической группы или террористической организации.Однако Апелляционный суд Киева отменил обвинительный приговор суда первой инстанции из-за ряда процессуальных нарушений. Бразильцу продлили меру пресечения и оставили в киевском СИЗО. Однако в декабре 2017 года его освободили из-под стражи, смягчив меру пресечения на личное обязательство."Я свободный гражданский человек, но под следствием, должен появляться в суде. Но это действительно странная ситуация. Я не понимаю и не могу ее пояснить. Все, что сказал мне адвокат, - "это чудо", - добавил экс-наемник.Об освобождении Лусварги из-под стражи ходатайствовал прокурор Игорь Вовк. Суд удовлетворил ходатайство, хотя предъявленные бразильцу обвинения предполагают исключительно содержание под стражей на время следствия. По словам прокурора, боевика освободили, так как планировали обменять его на украинских заложников.Адвокат боевика Виктор Рыбин сообщил, что по истечению меры пресечения в феврале ее срок продлевать не стали. Таким образом, через год после осуждения бразилец оказался на свободе. Однако покинуть Украину он не может, так как загранпаспорт ему не вернули.Следующее заседание суда, на котором Лусварги могут избрать меру пресечения, запланировано на 6 июня.Отмечается, что бразилец всерьез размышляет нам тем, чтобы стать монахом. «Это длинная история, ее трудно объяснить и она очень личная», - отвечает боевик на вопрос о причинах такой резкой смены в собственных взглядах.Бразилец не против вернуться на территорию, подконтрольную боевикам, но признается, что больше всего хотел бы обратно в Бразилию. Признается, что соскучился по двум малолетними сыновьями.