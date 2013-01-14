Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:39

budivelnik написав: Всьпропаліст тільки всьопропало розігнав- а патріоти його відразу і фейсом в каку...

https://censor.net.ua/news/3064550/rabochiyi_monastyrya_aktivisty_peredali_sbu_brazilskogo_naemnika_dnr_lusvargi_fotoreportaj актив

Речь совершенно о другом шла!исты передали СБУ бразильского наемника "ДНР" Лусварги. ФОТОрепортаж

Представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 передали сотрудникам Службы безопасности Украины задержанного ими ранее в центре Киева воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги. Всьпропаліст тільки всьопропало розігнав- а патріоти його відразу і фейсом в каку...

Стоит отметить, что речь шла о совершенно другом Вы просто введены в заблууждение:1.) Криминале и кто за ним стоит(Возглавляет)2.) Криминале по национальному признаку - этнических группировках(порой наши не толерантные названия)3.) О Ситуации в Киеве что уже сравнялся с Москвой(Избиение депутата)4.) О отработанной схеме "Профильного Права" - на Донбассе5.) О том, что сейчас всю Украину переводят по лекалу Донбасса в источник средств для криминала6.) Правовые регуляторы, что перевели систему криминала в "коррупцию" (С момента снятия общего надзора прокуратурой - и органы что ею официально управляют)7.) О системе управления этим инструментом власти, и кто на каком уровне за этим стоит.8.) Кто, где, каким образом снимает "добавочную стоимость"9.) Какими методами это внедрялось и отрабатывалось на Донбассе10.) Как в Донецке местных домушником выставляли на улицы с крымскими и российскими "свидетелями распятых мальчиков" - "Путин введи!"11.) Кто и как продавал и это крышевал, - и где они сейчас?12.) Кто и каким образом "нагибает" законопослушных украинцев? И почему титульная нация в режиме бесправного "источника доходов", или аборигенов....(это скромное выражение)13.) О перспективах появления наших "Брейвиков", где нибудь в Трускавце.14.) О "национальных общинах" на территории Украины. Что они из себя представляют и почему. Кому дают, как поделены сферы жизни в Украине.15.) О "провале" деятельности Саакашвили, и чем это вызвано....16.) Куда идут средства, кто и за чем за этим стоит? - от "копанок", янтаря, проституток, заробитчан, контрабанды, сигарет, леса, металлолома, цвет мета, органов, дорог, транспорта, газа, коммуналки, евроблях, рыбы, раков, секонда, .............17.) Кто на международном уровне заинтересован в такой ситуации в Украине? Какие страны, и что уже поимели, цепь развития дальнейших событий - И что будет представлять из себя Украина, для чего это всё навязывается.(перечислены темы, где включены в процесс далеко не только "соседи")18.) Почему, как только поднимается вопрос о борьбе с криминалом, борьбе с экономическими преступлениями, восстановлением экономики Украины, восстановлением Государства Украина - сразу поднимается вой, про "антисемитизм"? Я понимаю - вражесский геббельс втирает, что угодно, но как остальные этому ведутся?................................................................А это Вам пример(статья): теперь ответьте - и кто его финансирует? Билет в Бразилию спонсирует? Каким образом он гуляет по Киеву? И пацанам головы бьют молотками, депутантов - ногами, СБУшников подстреливают,.. - это в Киеве, на переферии не церемонятся - в Одессе священников насмерть, в Харькове... Перспективу развития событий - на что оказался вновь прав.- А ведь в военное время любой криминал преследуемый по "другим законам", а мы маємо, що маємо.О том, что "Право" на Донбассе не существовало априори, и проблеск после Майдана сейчас "задавлен паровозом" - при чём это на не оккупированной части. И что всю Украину превратили в Донбасс - и чем это может закончиться.Это удалённое, при чём за долго до этих всех событий(обратите внимание на даты) - на часть чего мною были наданы иные точки зрения, которые Вы изволили лицезреть.