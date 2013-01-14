Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy Мне импонирует отношение Израильтян к нац меньшинствам - в Израиле, но что интересно в этом их никто не обвиняет??? И наоборот: https://rian.com.ua/analytics/20180427/ ... konec.html А при глубоком изучении действия "национальных общин" в Украине, складывается без альтернатив Такое впечатление, что Израиль уже является страной владельцем Украины, или вернее: титульная нация есть в своей стране изгоем(лишенной всяких людских прав).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Модеру: Пожалуйста не удаляйте віборочно посты. В конечном итоге получается + вырезанная часть - меня Вы ставите в ситуацию полного непонимания, с знакомяшимися с содержанием форума, оппонентов. Порой, это хуже, чем ложь! Здесь физически невозможно восстановить суть всего содержания. А человек которого накормили обрезками информации - находится под большим, принудительным обманом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков "ДНР" на Донбассе, сейчас проживает в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Украинской православной церкви МП в Киеве, - сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что из бразильского Сан-Паулу на Донбасс 33-летний Рафаэль Лусварги приехал в начале осени 2014 года. Как сам ранее уверял - по идеологическим соображениям. До этого несколько лет служил во французском Иностранном легионе. Также был сотрудником полиции у себя дома в Бразилии. За более чем год своего пребывания на Донбассе успел сменить несколько подразделений и сильно попозировать перед камерами, где рассказывал и показывал, какие именно обязанности выполнял на оккупированной территории.Осенью 2015 году он уехал из Донбасса и вернулся на родину. Однако через год, 6 октября 2016-го, в терминале D аэропорта Борисполь он был задержан сотрудниками СБУ. В Украину боевика заманили, вроде предложив работу в сфере морских перевозок.
При себе у Лусварги, кроме паспорта, был военный билет группировки «ДНР» и приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» за подписью одного из главарей боевиков - Игоря Гиркина-Стрелкова.
В январе 2017 года Лусварги был осужден Печерским судом города Киева к 13 годам заключения с конфискацией имущества по статье 258-3 УК Украины - создание террористической группы или террористической организации.
Однако Апелляционный суд Киева отменил обвинительный приговор суда первой инстанции из-за ряда процессуальных нарушений. Бразильцу продлили меру пресечения и оставили в киевском СИЗО. Однако в декабре 2017 года его освободили из-под стражи, смягчив меру пресечения на личное обязательство.
"Я свободный гражданский человек, но под следствием, должен появляться в суде. Но это действительно странная ситуация. Я не понимаю и не могу ее пояснить. Все, что сказал мне адвокат, - "это чудо", - добавил экс-наемник.
Об освобождении Лусварги из-под стражи ходатайствовал прокурор Игорь Вовк. Суд удовлетворил ходатайство, хотя предъявленные бразильцу обвинения предполагают исключительно содержание под стражей на время следствия. По словам прокурора, боевика освободили, так как планировали обменять его на украинских заложников.
Адвокат боевика Виктор Рыбин сообщил, что по истечению меры пресечения в феврале ее срок продлевать не стали. Таким образом, через год после осуждения бразилец оказался на свободе. Однако покинуть Украину он не может, так как загранпаспорт ему не вернули.
Следующее заседание суда, на котором Лусварги могут избрать меру пресечения, запланировано на 6 июня.
Отмечается, что бразилец всерьез размышляет нам тем, чтобы стать монахом. «Это длинная история, ее трудно объяснить и она очень личная», - отвечает боевик на вопрос о причинах такой резкой смены в собственных взглядах. Представитель монастыря, назвавшийся отцом Самсоном, сообщил, что является ответственным за пребывание здесь Лусварги, подтвердил, что они знают об обвинении по бразильца, однако заверил: у того с собой есть документы, подтверждающие законность его пребывания на свободе. «Я его приютил как человека. Ну что, оставить его на улице? Мне было жаль его. Государство же его отпустила », - рассказал мужчина.
Бразилец не против вернуться на территорию, подконтрольную боевикам, но признается, что больше всего хотел бы обратно в Бразилию. Признается, что соскучился по двум малолетними сыновьями.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
активисты передали СБУ бразильского наемника "ДНР" Лусварги. ФОТОрепортаж Представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 передали сотрудникам Службы безопасности Украины задержанного ими ранее в центре Киева воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.
актив Речь совершенно о другом шла!исты передали СБУ бразильского наемника "ДНР" Лусварги. ФОТОрепортаж Представители партии "Национальный корпус", националистических организаций "Национальные дружины" и С14 передали сотрудникам Службы безопасности Украины задержанного ими ранее в центре Киева воевавшего на Донбассе на стороне "ДНР" гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги.
Стоит отметить, что речь шла о совершенно другом Вы просто введены в заблууждение: 1.) Криминале и кто за ним стоит(Возглавляет) 2.) Криминале по национальному признаку - этнических группировках(порой наши не толерантные названия) 3.) О Ситуации в Киеве что уже сравнялся с Москвой(Избиение депутата) 4.) О отработанной схеме "Профильного Права" - на Донбассе 5.) О том, что сейчас всю Украину переводят по лекалу Донбасса в источник средств для криминала 6.) Правовые регуляторы, что перевели систему криминала в "коррупцию" (С момента снятия общего надзора прокуратурой - и органы что ею официально управляют) 7.) О системе управления этим инструментом власти, и кто на каком уровне за этим стоит. 8.) Кто, где, каким образом снимает "добавочную стоимость" 9.) Какими методами это внедрялось и отрабатывалось на Донбассе 10.) Как в Донецке местных домушником выставляли на улицы с крымскими и российскими "свидетелями распятых мальчиков" - "Путин введи!" 11.) Кто и как продавал и это крышевал, - и где они сейчас? 12.) Кто и каким образом "нагибает" законопослушных украинцев? И почему титульная нация в режиме бесправного "источника доходов", или аборигенов....(это скромное выражение) 13.) О перспективах появления наших "Брейвиков", где нибудь в Трускавце. 14.) О "национальных общинах" на территории Украины. Что они из себя представляют и почему. Кому дают, как поделены сферы жизни в Украине. 15.) О "провале" деятельности Саакашвили, и чем это вызвано.... 16.) Куда идут средства, кто и за чем за этим стоит? - от "копанок", янтаря, проституток, заробитчан, контрабанды, сигарет, леса, металлолома, цвет мета, органов, дорог, транспорта, газа, коммуналки, евроблях, рыбы, раков, секонда, ............. 17.) Кто на международном уровне заинтересован в такой ситуации в Украине? Какие страны, и что уже поимели, цепь развития дальнейших событий - И что будет представлять из себя Украина, для чего это всё навязывается.(перечислены темы, где включены в процесс далеко не только "соседи") 18.) Почему, как только поднимается вопрос о борьбе с криминалом, борьбе с экономическими преступлениями, восстановлением экономики Украины, восстановлением Государства Украина - сразу поднимается вой, про "антисемитизм"? Я понимаю - вражесский геббельс втирает, что угодно, но как остальные этому ведутся? ................................................................ А это Вам пример(статья): теперь ответьте - и кто его финансирует? Билет в Бразилию спонсирует? Каким образом он гуляет по Киеву? И пацанам головы бьют молотками, депутантов - ногами, СБУшников подстреливают,.. - это в Киеве, на переферии не церемонятся - в Одессе священников насмерть, в Харькове... Перспективу развития событий - на что оказался вновь прав. - А ведь в военное время любой криминал преследуемый по "другим законам", а мы маємо, що маємо. О том, что "Право" на Донбассе не существовало априори, и проблеск после Майдана сейчас "задавлен паровозом" - при чём это на не оккупированной части. И что всю Украину превратили в Донбасс - и чем это может закончиться.
Это удалённое, при чём за долго до этих всех событий(обратите внимание на даты) - на часть чего мною были наданы иные точки зрения, которые Вы изволили лицезреть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Стоит отметить, что речь шла о совершенно другом Вы просто введены в заблууждение: 1.) Криминале и кто за ним стоит(Возглавляет) 2.) Криминале по национальному признаку - этнических группировках(порой наши не толерантные названия) 3.) О Ситуации в Киеве что уже сравнялся с Москвой(Избиение депутата) 4.) О отработанной схеме "Профильного Права" - на Донбассе 5.) О том, что сейчас всю Украину переводят по лекалу Донбасса в источник средств для криминала 6.) Правовые регуляторы, что перевели систему криминала в "коррупцию" (С момента снятия общего надзора прокуратурой - и органы что ею официально управляют) 7.) О системе управления этим инструментом власти, и кто на каком уровне за этим стоит. 8.) Кто, где, каким образом снимает "добавочную стоимость" 9.) Какими методами это внедрялось и отрабатывалось на Донбассе 10.) Как в Донецке местных домушником выставляли на улицы с крымскими и российскими "свидетелями распятых мальчиков" - "Путин введи!" 11.) Кто и как продавал и это крышевал, - и где они сейчас? 12.) Кто и каким образом "нагибает" законопослушных украинцев? И почему титульная нация в режиме бесправного "источника доходов", или аборигенов....(это скромное выражение) 13.) О перспективах появления наших "Брейвиков", где нибудь в Трускавце. 14.) О "национальных общинах" на территории Украины. Что они из себя представляют и почему. Кому дают, как поделены сферы жизни в Украине. 15.) О "провале" деятельности Саакашвили, и чем это вызвано.... 16.) Куда идут средства, кто и за чем за этим стоит? - от "копанок", янтаря, проституток, заробитчан, контрабанды, сигарет, леса, металлолома, цвет мета, органов, дорог, транспорта, газа, коммуналки, евроблях, рыбы, раков, секонда, ............. 17.) Кто на международном уровне заинтересован в такой ситуации в Украине? Какие страны, и что уже поимели, цепь развития дальнейших событий - И что будет представлять из себя Украина, для чего это всё навязывается.(перечислены темы, где включены в процесс далеко не только "соседи") 18.) Почему, как только поднимается вопрос о борьбе с криминалом, борьбе с экономическими преступлениями, восстановлением экономики Украины, восстановлением Государства Украина - сразу поднимается вой, про "антисемитизм"? Я понимаю - вражесский геббельс втирает, что угодно, но как остальные этому ведутся?
Вылезайте уже из своего погреба зрады и криминала. Все перечисленные пункты можно назвать для любой страны, от США до Гваделупы, вот только это не значит, что надо нырять во все это дерьмо с головой, чем вы тут занимаетесь и еще и по теме размазываете. Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Вылезайте уже из своего погреба зрады и криминала. Все перечисленные пункты можно назвать для любой страны, от США до Гваделупы, вот только это не значит, что надо нырять во все это дерьмо с головой, чем вы тут занимаетесь и еще и по теме размазываете.
Поэтому и прошу не удалять! На "Правовом" уровне я Вам объяснил процесс ликвидации в Украине "криминала" - снятие Верховенства Права с Прокуратуры - теперь это называется "коррупция". Официально управляемая из КМУ, ВР, резиденции Президента. Под шумок "развития" вся добавочная стоимость выводится в офшоры.
Faceless написав:Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.
Как раз в том то и речь, что "надавали" не за "дело" обыкновенный гоп-стоп на Хрещатике. А теперь представьте, что творится по всей стране? И конечный результат - пример Донецка. Т.Е. наёмный системный криминал из Украины сделал вотчину. Всё для того, "что бы не заглядывали в рот" - "приватизаторам." А теперь читайте оставшееся в начале страницы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Под шумок "развития" вся добавочная стоимость выводится в офшоры.
Очень и очень сильно преувеличено
Kudrjavuy написав:Как раз в том то и речь, что "надавали" не за "дело" обыкновенный гоп-стоп на Хрещатике. А теперь представьте, что творится по всей стране?
Вообще за уши притянуто.
Kudrjavuy написав:Т.Е. наёмный системный криминал из Украины сделал вотчину. Всё для того, "что бы не заглядывали в рот" - "приватизаторам." А теперь читайте оставшееся!
Гиперболизация и просто бред, уж не обижайтесь. "оставшееся" не читал и не собираюсь, но не стоит не то что потраченного времени на чтение, оно не стоит даже времени на скролл всей этой чуши в концентрате. П.С. Я вас тут не удаляю и не удалял
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.
А мне этот депутат понравился, не как депутат, не знаю от какой он партии, но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха. Отрезвляет, если ты одно дело думаешь, что безнаказанно кому-то зеленкой глаза выжжешь, другое дело, когда будешь знать, что обязательно тебе в ответку кулак кости носа в череп вдавит. А то развели Свадьбу в Малиновке, уже весь мир смеется. Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались на выборах. А сейчас с броневиков - жидов вон. И миллионы просмотров в Ютубе. Ну а то, что эта Сойкина, явный платный провокатор, это понятно, вот тут опять для ютуба её снимали, лидера городской организации https://www.youtube.com/watch?v=2T_-ZsWPt20
Востаннє редагувалось freeze в Суб 05 тра, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.