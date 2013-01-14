В цивилизованных странах митингуют только на улицах.
Украина это не Европа.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 тра, 2018 13:41
Re: мандат
В цивилизованных странах митингуют только на улицах.
Украина это не Европа.
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01
Теперь по поводу "Примера".
1. Я надеюсь Вы помните о "Битве по Крутами"? Это когда нацарёванное вывозили из Киева, а под орды с Востока бросили подростков?
Напомню в тот же день официально на фронте погиб 19летний боец.
2. "Отловили и по городу водили" - это и есть "погремушка" для бы.дла.
3. Честь каждого Гражданина Украины - ликвидировать наёмного врага - убийцу.
4. За чем было это "порно"?
5. Отвести глаза от судей, адвокатов, прокуроров.... Что выпустили ещё и заплатили на билет до Бразилии.
Спасибо Консульству Бразилии в Украине, что отказались наёмника отправлять в Бразилию.
- им такие не нужны!
Так кто финансирует "сафари" в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 05 тра, 2018 14:33
странно как-то....
там была ссылка на рашистский канал с интервью гиркина.
в конце ведущий и сам гиркин приходят к выводу, что дела хреновые и в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата Крыма.
но если даже персоналии не должны упоминаться, без вникания в суть и без просмотра.
тогда понятно.
всегда считал, что очень полезно знать о настроениях в стане врага.
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:00
Re: стан
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:10
а причём тут его авторитет как политика?
мы ж не о его возможности стать презом рф?
к тому же, повторюсь, "в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата Крыма".
это в той ссылке было.
|