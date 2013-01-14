Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01

Теперь по поводу "Примера".

1. Я надеюсь Вы помните о "Битве по Крутами"? Это когда нацарёванное вывозили из Киева, а под орды с Востока бросили подростков?

Напомню в тот же день официально на фронте погиб 19летний боец.

2. "Отловили и по городу водили" - это и есть "погремушка" для бы.дла.

3. Честь каждого Гражданина Украины - ликвидировать наёмного врага - убийцу.

4. За чем было это "порно"?

5. Отвести глаза от судей, адвокатов, прокуроров.... Что выпустили ещё и заплатили на билет до Бразилии.

Спасибо Консульству Бразилии в Украине, что отказались наёмника отправлять в Бразилию.

- им такие не нужны!

Так кто финансирует "сафари" в Украине?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.