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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3876387738783879
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:41

Re: мандат

  freeze написав:Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались

В цивилизованных странах митингуют только на улицах.
Украина это не Европа.
sal
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:01

Теперь по поводу "Примера".
1. Я надеюсь Вы помните о "Битве по Крутами"? Это когда нацарёванное вывозили из Киева, а под орды с Востока бросили подростков?
Напомню в тот же день официально на фронте погиб 19летний боец.
2. "Отловили и по городу водили" - это и есть "погремушка" для бы.дла.
3. Честь каждого Гражданина Украины - ликвидировать наёмного врага - убийцу.
4. За чем было это "порно"?
5. Отвести глаза от судей, адвокатов, прокуроров.... Что выпустили ещё и заплатили на билет до Бразилии.
Спасибо Консульству Бразилии в Украине, что отказались наёмника отправлять в Бразилию.
- им такие не нужны!
Так кто финансирует "сафари" в Украине?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:33

Здравствуйте, 19yuriy91.

Ваше сообщение было удалено модератором "Faceless".


странно как-то....
там была ссылка на рашистский канал с интервью гиркина.
в конце ведущий и сам гиркин приходят к выводу, что дела хреновые и в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата Крыма.
но если даже персоналии не должны упоминаться, без вникания в суть и без просмотра.
тогда понятно. :oops:
всегда считал, что очень полезно знать о настроениях в стане врага.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:00

Re: стан

  19yuriy91 написав:ведущий и сам гиркин приходят к выводу, что дела хреновые и в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата

авторитет Гиркина-политика пока очень слабенький
sal
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:10

  sal написав:
  19yuriy91 написав:ведущий и сам гиркин приходят к выводу, что дела хреновые и в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата

авторитет Гиркина-политика пока очень слабенький

а причём тут его авторитет как политика?
мы ж не о его возможности стать презом рф?
к тому же, повторюсь, "в кулуарах наверху поговаривают о необратимости возврата Крыма".
это в той ссылке было.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:41

  sal написав:авторитет Гиркина-политика пока очень слабенький

да, да.
Слабенький Гиркин, который захватил Славянск, который писал, что "не фиг летать над нашим небом" и который говорил, что именно он "спустил пусковой крючок" войны на Донбассе.
Тут в Запоребриковске недавно выпустили новую документалку о "русской" "весне" 2014 года. там о Гиркине вообше не упоминается.
так что, вы методичку хорошо отрабатываете.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:26

А Это к удалённой части про страны, кто и что получил с Украины, и о том, что Враг только форсирует события, используя криминал с национальным подтекстом:
https://goloskarpat.info/boundless/5aed ... m_content=

Молодёжь физически не представляет о чём идёт речь, но заставшие "времена победившего социализма", направление движения Геббельсовщины с Востока....... - чудовищно и цинично!
Человек с "другого мира" - физически не представляет цинизм разворачивающейся перед ним картинки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 23:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха.

Хорошо, что у депутатов "пушки" есть. Так с бы*** комфортней разговаривать. Хорошо, что хоть кто-то на дороге бы*** на место ставит. Если не депутаты, то кто?
Остальные пусть немного потерпят.
layer80
 
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