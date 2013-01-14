Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.
А мне этот депутат понравился, не как депутат, не знаю от какой он партии, но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха. Отрезвляет, если ты одно дело думаешь, что безнаказанно кому-то зеленкой глаза выжжешь, другое дело, когда будешь знать, что обязательно тебе в ответку кулак кости носа в череп вдавит. А то развели Свадьбу в Малиновке, уже весь мир смеется. Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались на выборах. А сейчас с броневиков - жидов вон. И миллионы просмотров в Ютубе. Ну а то, что эта Сойкина, явный платный провокатор, это понятно, вот тут опять для ютуба её снимали, лидера городской организации https://www.youtube.com/watch?v=2T_-ZsWPt20
1. Я не обрезанный, христианин, но мама об этом не знает. - О нации по боку, то же о вероисповедании - мы все Граждане Украины! 2. Патриот, но что бы быть больше патриотом Украины нужно иметь свой заводик. - Я так понимаю пример рассмотренный ниже в обсуждении о им. "Малышева"... - стандартная процедура? 3. И почему не дать им возможность честно не зарабатывать себе деньги? - https://vchasnoua.com/donbass/56169-den ... -v-113-mln Именно на казённых условиях?
Это о том, кто "ОНИ" и откуда "берутся", за чем там, и что от них можно ожидать. И Будущее Украины. Или пан Гройсман сегодня заявил о "Лондонском Праве", но резко объявил всеобщую "прихватизацию"............. Я подчеркну, не Экономико-Правовые отношения в Украине....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.