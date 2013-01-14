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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3877387838793880
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:03

история построения империи зла.
длинная,довольно подробно .
Вся история Путина.

https://www.youtube.com/watch?v=xo-SmhCBHVE
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:49

  freeze написав:
  Faceless написав:Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.


А мне этот депутат понравился, не как депутат, не знаю от какой он партии, но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха. Отрезвляет, если ты одно дело думаешь, что безнаказанно кому-то зеленкой глаза выжжешь, другое дело, когда будешь знать, что обязательно тебе в ответку кулак кости носа в череп вдавит.
А то развели Свадьбу в Малиновке, уже весь мир смеется.
Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались на выборах. А сейчас с броневиков - жидов вон. И миллионы просмотров в Ютубе.
Ну а то, что эта Сойкина, явный платный провокатор, это понятно, вот тут опять для ютуба её снимали, лидера городской организации
https://www.youtube.com/watch?v=2T_-ZsWPt20

Как раз вопрос про "выборы" - это для не сведущих или из далека:
Так сколько лет Украина летит в "..опу"? И стоит взглянуть на "избранников" скажем скромно на одном примере:
http://gordonua.com/publications/dobkin ... 43485.html

Кто это: https://www.youtube.com/watch?v=2v8V4LulsPA

1. Я не обрезанный, христианин, но мама об этом не знает.
- О нации по боку, то же о вероисповедании - мы все Граждане Украины!
2. Патриот, но что бы быть больше патриотом Украины нужно иметь свой заводик.
- Я так понимаю пример рассмотренный ниже в обсуждении о им. "Малышева"... - стандартная процедура?
3. И почему не дать им возможность честно не зарабатывать себе деньги?
- https://vchasnoua.com/donbass/56169-den ... -v-113-mln
Именно на казённых условиях?

Это о том, кто "ОНИ" и откуда "берутся", за чем там, и что от них можно ожидать.
И Будущее Украины.
Или пан Гройсман сегодня заявил о "Лондонском Праве", но резко объявил всеобщую "прихватизацию".............
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 37134.html
Я подчеркну, не Экономико-Правовые отношения в Украине....
Это можно считать объявлением официального конца Государству.

Украина так и остаётся страной с экономико - правовыми отношениями "наоборот".
Нацарював - тай втік.
Воры крадут и отбирают у Воров - но кричат, что они "Робингуды".
Населению - зрелища!
Отсюда и бегут все и всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53

Кто нибудь почитайте испражнения кудрявого. Он же старается:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:05

  Первый написав:Кто нибудь почитайте испражнения кудрявого. Он же старается:-)
Так там читати нічого
Перед ним пуйло інше завдання поставило - засрати тему
Звідси висновок-якщо поставити кудрявого в ігнор і погортати назад - то перша сторінка без нього якраз і покаже що бояться педераційники
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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