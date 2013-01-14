Додано: Чет 10 тра, 2018 15:49

freeze написав: Faceless написав: Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали. Особенно поржал с "избиения депутата". Одного при***, который давным давно заслуживает тумаков, отметелили другие при***, а вы тут целую статью накатали.



А мне этот депутат понравился, не как депутат, не знаю от какой он партии, но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха. Отрезвляет, если ты одно дело думаешь, что безнаказанно кому-то зеленкой глаза выжжешь, другое дело, когда будешь знать, что обязательно тебе в ответку кулак кости носа в череп вдавит.

А то развели Свадьбу в Малиновке, уже весь мир смеется.

Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались на выборах. А сейчас с броневиков - жидов вон. И миллионы просмотров в Ютубе.

Ну а то, что эта Сойкина, явный платный провокатор, это понятно, вот тут опять для ютуба её снимали, лидера городской организации

https://www.youtube.com/watch?v=2T_-ZsWPt20 А мне этот депутат понравился, не как депутат, не знаю от какой он партии, но как мужчина правильно поступил, его с ног до головы каким-то дерьмом облили, а он на камеру - да я тебя в рот, и пулю возле уха. Отрезвляет, если ты одно дело думаешь, что безнаказанно кому-то зеленкой глаза выжжешь, другое дело, когда будешь знать, что обязательно тебе в ответку кулак кости носа в череп вдавит.А то развели Свадьбу в Малиновке, уже весь мир смеется.Не нравится депутат - выбери другого. А то получается, что люди, которых на выборах поддерживает 1-2 процента населения, начинают диктовать волю всему остальному населению. На каком основании, кто им дал такой мандат, наоборот обделались на выборах. А сейчас с броневиков - жидов вон. И миллионы просмотров в Ютубе.Ну а то, что эта Сойкина, явный платный провокатор, это понятно, вот тут опять для ютуба её снимали, лидера городской организации

Как раз вопрос про "выборы" - это для не сведущих или из далека:Так сколько лет Украина летит в "..опу"? И стоит взглянуть на "избранников" скажем скромно на одном примере:Кто это:1. Я не обрезанный, христианин, но мама об этом не знает.- О нации по боку, то же о вероисповедании - мы все Граждане Украины!2. Патриот, но что бы быть больше патриотом Украины нужно иметь свой заводик.- Я так понимаю пример рассмотренный ниже в обсуждении о им. "Малышева"... - стандартная процедура?3. И почему не дать им возможность честно не зарабатывать себе деньги?Именно на казённых условиях?Это о том, кто "ОНИ" и откуда "берутся", за чем там, и что от них можно ожидать.И Будущее Украины.Или пан Гройсман сегодня заявил о "Лондонском Праве", но резко объявил всеобщую "прихватизацию".............Я подчеркну, не Экономико-Правовые отношения в Украине....Это можно считать объявлением официального конца Государству.Украина так и остаётся страной с экономико - правовыми отношениями "наоборот".Нацарював - тай втік.Воры крадут и отбирают у Воров - но кричат, что они "Робингуды".Населению - зрелища!Отсюда и бегут все и всё.