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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3878387938803881
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

detroytred
Жлобство. Тупое банальное жлобство элит.


именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:29

  Shram написав:
  justit написав:Законы?
Возможно, но мы, простые люди зачастую даже законы приличия имели в виду соблюдать...
Так что как по мне весьма спорно, что в течение 1-2-х поколений мы возьмем и исправимся.

Мы не готовы ни морально ни ментально.
Признав это - становится как-то легче что ли :-)


Дело не в исполнении законов людьми по собственному желанию.
Дело в неотвратимости и строгости наказания за их неисполнение.
Как только появляется такая система что это обеспечивает, люди тут же начинают соблюдать законы.

Такие более менее работающие системы есть в Европе и Америке.
Убери неотвратимость и строгость наказания из США и Европы, через пять лет там будет Украина-Сомали. При тех же самых людях.
Создай и настрой власть такую систему у нас - в течение 5-15 лет исчезнет половина проблем страны.


19yuriy91
У меня откровенно складывается впечатления, что посты никто не читает, и совершенно не делает выводов:

1. И это может быть официально https://zik.ua/news/2018/05/13/u_ssha_p ... la_1323069
2. Я не раз указывал на это решение!!!!!
https://www.google.com/url?q=http://w1. ... zVUfyeTOYz
3. И только в Украине такое возможно!
Это "шапочный обзор" https://newsnetwork.tv/tags/korrupciya/
4. Это указанная горькая действительность "решения пакращань"
Про казённых холопов, что дают уголь: https://vchasnoua.com/donbass/56169-den ... -v-113-mln
И путь решения с ними вопросов: https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyi ... -lits.html
Внимательно читайте даты и где это происходит!
5. А в то же время министры занимаются официально секретными делами: http://argumentua.com/stati/prezidentsk ... rozhdeniya
6. Почему и указывал в последнем посту, про цели, лиц, их принадлежности, и цели "депутатсва".....!!!!
7. Срочное объявление о масштабной приватизации: https://ru.tsn.ua/ukrayina/malaya-priva ... 48616.html
8. Кому, за чем, и что нужно - усугублять экономическую ситуацию в Украине: http://gordonua.com/publications/dobkin ... 43485.html
кому и за чем нужны "заводики"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:44

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:19yuriy91
У меня откровенно складывается впечатления, что посты никто не читает, и совершенно не делает выводов:

1. И это может быть официально https://zik.ua/news/2018/05/13/u_ssha_p ... la_1323069
2. Я не раз указывал на это решение!!!!!
https://www.google.com/url?q=http://w1. ... zVUfyeTOYz
3. И только в Украине такое возможно!
Это "шапочный обзор" https://newsnetwork.tv/tags/korrupciya/
4. Это указанная горькая действительность "решения пакращань"
Про казённых холопов, что дают уголь: https://vchasnoua.com/donbass/56169-den ... -v-113-mln
И путь решения с ними вопросов: https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyi ... -lits.html
5. А в то же время министры занимаются официально секретными делами: http://argumentua.com/stati/prezidentsk ... rozhdeniya
6. Почему и указывал в последнем посту, про цели, лиц, их принадлежности, и цели "депутатсва".....!!!!

Угадали. Вас действительно мало кто читает.
Периодические попытки привели к следующим выводам:
- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну
- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.
- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.
- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойки

Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:15

  Faceless написав:Угадали. Вас действительно мало кто читает.
Периодические попытки привели к следующим выводам:
- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну
- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.
- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.
- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойки

Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда


Таки Я прав, що не читають.

https://youtu.be/Zdy4AWayT5A

Мені здається, що на цьому відео кудрявий. Жалко, але лише тому що homo. Погано що не home sapiens.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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