Жлобство. Тупое банальное жлобство элит.
именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:37
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
detroytred
именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:29
19yuriy91
У меня откровенно складывается впечатления, что посты никто не читает, и совершенно не делает выводов:
1. И это может быть официально
2. Я не раз указывал на это решение!!!!!
3. И только в Украине такое возможно!
Это "шапочный обзор"
4. Это указанная горькая действительность "решения пакращань"
Про казённых холопов, что дают уголь:
И путь решения с ними вопросов:
Внимательно читайте даты и где это происходит!
5. А в то же время министры занимаются официально секретными делами:
6. Почему и указывал в последнем посту, про цели, лиц, их принадлежности, и цели "депутатсва".....!!!!
7. Срочное объявление о масштабной приватизации:
8. Кому, за чем, и что нужно - усугублять экономическую ситуацию в Украине:
кому и за чем нужны "заводики"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Угадали. Вас действительно мало кто читает.
Периодические попытки привели к следующим выводам:
- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну
- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.
- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.
- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойки
Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:15
Таки Я прав, що не читають.
Мені здається, що на цьому відео кудрявий. Жалко, але лише тому що homo. Погано що не home sapiens.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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