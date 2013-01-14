Додано: Нед 13 тра, 2018 15:29

Shram написав: justit написав: Законы?

Возможно, но мы, простые люди зачастую даже законы приличия имели в виду соблюдать...

Так что как по мне весьма спорно, что в течение 1-2-х поколений мы возьмем и исправимся.



Мы не готовы ни морально ни ментально.

Признав это - становится как-то легче что ли Законы?Возможно, но мы, простые люди зачастую даже законы приличия имели в виду соблюдать...Так что как по мне весьма спорно, что в течение 1-2-х поколений мы возьмем и исправимся.Мы не готовы ни морально ни ментально.Признав это - становится как-то легче что ли



Дело не в исполнении законов людьми по собственному желанию.

Дело в неотвратимости и строгости наказания за их неисполнение.

Как только появляется такая система что это обеспечивает, люди тут же начинают соблюдать законы.



Такие более менее работающие системы есть в Европе и Америке.

Убери неотвратимость и строгость наказания из США и Европы, через пять лет там будет Украина-Сомали. При тех же самых людях.

Создай и настрой власть такую систему у нас - в течение 5-15 лет исчезнет половина проблем страны. Дело не в исполнении законов людьми по собственному желанию.Дело в неотвратимости и строгости наказания за их неисполнение.Как только появляется такая система что это обеспечивает, люди тут же начинают соблюдать законы.Такие более менее работающие системы есть в Европе и Америке.Убери неотвратимость и строгость наказания из США и Европы, через пять лет там будет Украина-Сомали. При тех же самых людях.Создай и настрой власть такую систему у нас - в течение 5-15 лет исчезнет половина проблем страны.

У меня откровенно складывается впечатления, что посты никто не читает, и совершенно не делает выводов:1. И это может быть официально2. Я не раз указывал на это решение!!!!!3. И только в Украине такое возможно!Это "шапочный обзор"4. Это указанная горькая действительность "решения пакращань"Про казённых холопов, что дают уголь:И путь решения с ними вопросов:Внимательно читайте даты и где это происходит!5. А в то же время министры занимаются официально секретными делами:6. Почему и указывал в последнем посту, про цели, лиц, их принадлежности, и цели "депутатсва".....!!!!7. Срочное объявление о масштабной приватизации:8. Кому, за чем, и что нужно - усугублять экономическую ситуацию в Украине:кому и за чем нужны "заводики"?