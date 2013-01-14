Жлобство. Тупое банальное жлобство элит.
именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:37
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
detroytred
именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:29
19yuriy91
У меня откровенно складывается впечатления, что посты никто не читает, и совершенно не делает выводов:
1. И это может быть официально
2. Я не раз указывал на это решение!!!!!
3. И только в Украине такое возможно!
Это "шапочный обзор"
4. Это указанная горькая действительность "решения пакращань"
Про казённых холопов, что дают уголь:
И путь решения с ними вопросов:
Внимательно читайте даты и где это происходит!
5. А в то же время министры занимаются официально секретными делами:
6. Почему и указывал в последнем посту, про цели, лиц, их принадлежности, и цели "депутатсва".....!!!!
7. Срочное объявление о масштабной приватизации:
8. Кому, за чем, и что нужно - усугублять экономическую ситуацию в Украине:
кому и за чем нужны "заводики"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Угадали. Вас действительно мало кто читает.
Периодические попытки привели к следующим выводам:
- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну
- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.
- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.
- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойки
Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:15
Таки Я прав, що не читають.
Мені здається, що на цьому відео кудрявий. Жалко, але лише тому що homo. Погано що не home sapiens.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:08
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:54
Такой же диагноз ставят европейцы и Ко жителям стран третьего мира.
Наблюдая десятки лет, как у них все *хреново, бесперспективно ..*, в каком бесправном положении ... и почему не уезжают в другие страны.
Продолжая *ныть*.
Но!
Ещё худший диагноз - это такое далекое от хорошего положение *ныть* о том, что покращення вот-вот наступит или и вовсе уже наступило))))
Все в Рошен не поместятся..
Также, как и в Майкрософт.
Назвать *многолетним театром абсурда* (то есть закрыть глаза на проблему, отгородиться) проще (точнее удобнее), чем попытаться определить причины.
Потому что главная причина --- можновладци. Потому что в их руках все рычаги и ресурсы. На них и ответственность.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:11
Получается рабская какая-то логика.
Но в том-то и дело, что свободу рабы, холопы и т.п. (большинство, подавляющее большинство из них) не сами взяли, а им дали.
Кто?))
Учебник истории показывает...
Свежайший пример -- крах совдепсистемы.
Ещё свежее -- Майдан.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:51
против интересов государства
есть ли рамки у этого дурдома?
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:53
Весьма жаль.
Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села".
Про
Как раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари".
Работать на Государство по Вашему это "Мазохизм"?
Здесь речь не только о углекопах - 11 категорий. А происходящее с углекопапи наиболее массовое в Украине. И легче воспринимается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Львовской, Кировоградской, Одесской, - областях, городе Киеве, Харькове.
И именно с "казёнными холопами" - кои фактически разменная монета с существующей "приватизацией".
Под это заточены официально все органы Государственной власти.
Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению. Это, что сифилис - один раз связался и без твоего желания на всю жизнь.
Именно это стало тем фактором, что "Донбасс" приветствовал изгнание "Царя", приветствовал Майдан, но в результате, как раз под вой "поганял", "смотрящих", ... - системы криминальной шушары с Донбасса такие Воры стали формировать общественное мнение совместно с оккупационными средствами РФ, взяли в помощь РФ, что бы ситуацию в Украине не вывело население в "Людское русло".
- Это то, что вижу я.
Источник информации, и ссылки - официальней дальше не куда! Решения ЕСПЧ, депутатские запросы, - Вы их читали?
Это есть официальные источники информации в Украине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 тра, 2018 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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