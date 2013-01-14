Додано: Пон 14 тра, 2018 16:53

Faceless написав: Угадали. Вас действительно мало кто читает.

Периодические попытки привели к следующим выводам:

- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну

- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.

- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.

- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойки



Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда Угадали. Вас действительно мало кто читает.Периодические попытки привели к следующим выводам:- вы берете частные случаи и необоснованно их обобщаете на всю страну- зациклены на своих "холопах-углекопах", как будто вся страна - шахтеры. Это вообще отдельная тема, в которой вы сами их выставляете какими-то мазохистами.- в качестве якобы аргументов выдаёте ссылки, вообще не несущие никаких подтверждений вашим заявлениям. Неоднократно.- ссылаетесь, как правило, на всякие инфопомойкиПотому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда

Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда

Весьма жаль.Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села".ПроКак раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари".Здесь речь не только о углекопах - 11 категорий. А происходящее с углекопапи наиболее массовое в Украине. И легче воспринимается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Львовской, Кировоградской, Одесской, - областях, городе Киеве, Харькове.И именно с "казёнными холопами" - кои фактически разменная монета с существующей "приватизацией".Под это заточены официально все органы Государственной власти.Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению. Это, что сифилис - один раз связался и без твоего желания на всю жизнь.Именно это стало тем фактором, что "Донбасс" приветствовал изгнание "Царя", приветствовал Майдан, но в результате, как раз под вой "поганял", "смотрящих", ... - системы криминальной шушары с Донбасса такие Воры стали формировать общественное мнение совместно с оккупационными средствами РФ, взяли в помощь РФ, что бы ситуацию в Украине не вывело население в "Людское русло".- Это то, что вижу я.Источник информации, и ссылки - официальней дальше не куда! Решения ЕСПЧ, депутатские запросы, - Вы их читали?Это есть официальные источники информации в Украине.