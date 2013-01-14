Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда
Это имеет место быть. А ещё - непреодолимое желание вернуться в стойло. Синдром Натахи-биты. Чтобы кормили более-менее и на убой уводили, согласно графика. И в своём желании вернуться в стойло, они не остановятся не перед чем - уничтожат свой край, засрут остальную страну. Кто не согласен с их позицией - измажут дерьмом.
Kudrjavuy написав:Весьма жаль. Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села".
Вы сильно переоцениваете свои посты, уж не обижайтесь. Вы оперируете надерганными фактами, мусорными источниками, нелогичным изложением и притянутыми и преувеличенными выводами. В вашем субъективном восприятии это "действительность", а по факту - частности, нередко вообще фейки и выдумки, поданные через призму вашего "села" - зацикленности на горняках/шахтерах, "казенных холопах" и местной мафии
Kudrjavuy написав:Как раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари".
Вот-вот, яркий пример вашей зацикленности на одной теме. И про этот ммазохизм тех, кого якобы куда-то там "загоняют" - при том, что это совершенно добробольный выбор многолетнего пути, от специального образования до продолжения работы в этой сфере.
Kudrjavuy написав:Работать на Государство по Вашему это "Мазохизм"?
Мазохизм работать себе в ущерб, ныть и жаловаться на проблемы, и при этом добровольно выбирать именно этот путь, при наличии миллионов альтернатив. Хотя если очень обобщить, то да - зная, прекрасно зная, что за работодателя из себя представляет государство, десятки лет зная (при этом 26+ лет независимости это и близко не единственный работодатель), все равно лезть в эту клоаку - это явно мазохизм.
Kudrjavuy написав:Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению.
Другая работа, другое место жительства, другая отрасль и прочее. Если вы сами ставите вышеуказанные рамки - значит, это сознательный выбор "ныть и страдать". То что я и назвал - мазохизм. И, скажу я вам, человек выбравший такую позицию заслуживает все что с ним происходит. Вы сами себе сузили все мироздание до "казенных холопов". И не надо опять начинать волынку про ЕСПЧ и прочее.
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Да, очень Прошу, да бы не выглядеть некорректно смотрите на даты и "Зоны"! Ситуация стала критической когда углекопы побежали в Польшу. С Одесского Припортового в Алжир. С Мелитополя и Херсона строить Польшу и Чехию.... Сохранить такие предприятия энергетического комплекса стало проблемно.
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