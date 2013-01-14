Додано: Пон 14 тра, 2018 17:26

Kudrjavuy написав: Весьма жаль.

Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села". Весьма жаль.Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села".

Kudrjavuy написав: Как раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари". Как раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари".

Kudrjavuy написав: Работать на Государство по Вашему это "Мазохизм"? Работать на Государство по Вашему это "Мазохизм"?

Kudrjavuy написав: Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению. Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению.

Вы сильно переоцениваете свои посты, уж не обижайтесь.Вы оперируете надерганными фактами, мусорными источниками, нелогичным изложением и притянутыми и преувеличенными выводами. В вашем субъективном восприятии это "действительность", а по факту - частности, нередко вообще фейки и выдумки, поданные через призму вашего "села" - зацикленности на горняках/шахтерах, "казенных холопах" и местной мафииВот-вот, яркий пример вашей зацикленности на одной теме. И про этот ммазохизм тех, кого якобы куда-то там "загоняют" - при том, что это совершенно добробольный выбор многолетнего пути, от специального образования до продолжения работы в этой сфере.Мазохизм работать себе в ущерб, ныть и жаловаться на проблемы, и при этом добровольно выбирать именно этот путь, при наличии миллионов альтернатив.Хотя если очень обобщить, то да - зная, прекрасно зная, что за работодателя из себя представляет государство, десятки лет зная (при этом 26+ лет независимости это и близко не единственный работодатель), все равно лезть в эту клоаку - это явно мазохизм.Другая работа, другое место жительства, другая отрасль и прочее. Если вы сами ставите вышеуказанные рамки - значит, это сознательный выбор "ныть и страдать". То что я и назвал - мазохизм. И, скажу я вам, человек выбравший такую позицию заслуживает все что с ним происходит.Вы сами себе сузили все мироздание до "казенных холопов".И не надо опять начинать волынку про ЕСПЧ и прочее.