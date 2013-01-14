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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3879388038813882
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:06

  Faceless написав:Потому не удивляйтесь. Можно вам создать специальную тему: "Хроники страданий углекопов-мазохистов: как хреново, бесперспективно уже десятки лет идти в горняки, какое у них десятки лет бесправное положение, и как отчаянные мазохисты продолжают лезть в эту отрасль, ныть как все плохо, но не уходят на другую работу." Многолетний театр абсурда

Это имеет место быть.
А ещё - непреодолимое желание вернуться в стойло. Синдром Натахи-биты.
Чтобы кормили более-менее и на убой уводили, согласно графика.
И в своём желании вернуться в стойло, они не остановятся не перед чем - уничтожат свой край, засрут остальную страну.
Кто не согласен с их позицией - измажут дерьмом.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:12

Kudrjavuy
Это новенькое. Донбасс был за Майдан :)
В желании вернуться в стойло, чего только не соврут :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Весьма жаль.
Это говорит только о том, что большинство не способно воспринимать действительность выходящую за рамки "его села".

Вы сильно переоцениваете свои посты, уж не обижайтесь.
Вы оперируете надерганными фактами, мусорными источниками, нелогичным изложением и притянутыми и преувеличенными выводами. В вашем субъективном восприятии это "действительность", а по факту - частности, нередко вообще фейки и выдумки, поданные через призму вашего "села" - зацикленности на горняках/шахтерах, "казенных холопах" и местной мафии
  Kudrjavuy написав:Как раз об этом я указывал ранее, что существует целая Государственная система загона живых и достойных людей "у погреб" - путём и методом "выжженной земли". Отсюда и лишиться их нельзя - пипец. И дать им Права Граждан Украины - нельзя, тогда нужно Признать, что "работают не только цари".

Вот-вот, яркий пример вашей зацикленности на одной теме. И про этот ммазохизм тех, кого якобы куда-то там "загоняют" - при том, что это совершенно добробольный выбор многолетнего пути, от специального образования до продолжения работы в этой сфере.
  Kudrjavuy написав:Работать на Государство по Вашему это "Мазохизм"?

Мазохизм работать себе в ущерб, ныть и жаловаться на проблемы, и при этом добровольно выбирать именно этот путь, при наличии миллионов альтернатив.
Хотя если очень обобщить, то да - зная, прекрасно зная, что за работодателя из себя представляет государство, десятки лет зная (при этом 26+ лет независимости это и близко не единственный работодатель), все равно лезть в эту клоаку - это явно мазохизм.
  Kudrjavuy написав:Такого слова "другая работа" - в данных условиях нет по определению.

Другая работа, другое место жительства, другая отрасль и прочее. Если вы сами ставите вышеуказанные рамки - значит, это сознательный выбор "ныть и страдать". То что я и назвал - мазохизм. И, скажу я вам, человек выбравший такую позицию заслуживает все что с ним происходит.
Вы сами себе сузили все мироздание до "казенных холопов".
И не надо опять начинать волынку про ЕСПЧ и прочее.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:08

  pesikot написав:19yuriy91
Ляшко сейчас на прокорме у Ахметова.

да это известно уже достаточно давно.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:15

:shock:
Это в дополнение сегодняшнее о "мозахистах"
http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/na- ... ak/192061/
Двумя днями ранее:
http://zi.dn.ua/news/selidovo-pri-ispol ... nyy_48077/
И это условия, откуда ОНИ:
https://sharij.net/116828
- Это всё из 20км. расстояния
Хотя в большой семье не без ур**: https://nv.ua/ukraine/events/v-donetsko ... 69728.html

Да, очень Прошу, да бы не выглядеть некорректно смотрите на даты и "Зоны"!
Ситуация стала критической когда углекопы побежали в Польшу. Сохранить такие предприятия энергетического комплекса стало проблемно.
С Одесского Припортового в Алжир.
С Мелитополя и Херсона строить Польшу и Чехию....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 тра, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:41

  19yuriy91 написав:detroytred
Жлобство. Тупое банальное жлобство элит.
именно.
давно такого мнения, банальные жлобы у власти (корыта).

Да ладно ... у всех наших бизнесменов жлобство в крови.
Свежий пример - цены на отели в Киеве перед финалом ЛЧ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:44

  19yuriy91 написав:
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что причины медленного выполнения плана действий по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключаются в блокировании этого процесса отдельными членами профильных комитетов Верховной Рады.
"Вы хорошо знаете, что они блокируют гармонизацию украинского законодательства с европейским, как правило, для защиты своих интересов", - добавил посол.

https://interfax.com.ua/news/political/505037.html

Глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призывает отказаться от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, поскольку выполнение требований МВФ для предоставления транша ведут к установлению внешнего управления в Украине.
При этом О.Ляшко подчеркнул, что его фракция не будет поддерживать законопроект о Высшем антикоррупционном суде.


https://interfax.com.ua/news/political/505043.html

есть ли рамки у этого дурдома?

А почему дурдом?
Наоборот, вполне резонно защищать свои интересы :mrgreen:
Как правильно заметил коллега Детройтред - прометеев и данко в природе очень мало.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:57

Старикан
Разница.
1. Барыги пониже жлобствуют, смотря на вышестоящих. Т.е. не курица-яйцо.
2. Барыги пониже имеют гораздо меньшее влияние на вектор и скорость развития государства-общества.

Проще - для результата бюргер может быть жлобом, а Меркель нет. Или точнее: у Меркель жлобства должно быть на порядок меньше))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:28

  detroytred написав: Проще - для результата бюргер может быть жлобом, а Меркель нет. Или точнее: у Меркель жлобства должно быть на порядок меньше))

За спиной Меркель - 1000 лет Ганзейского союза вольных городов.
За спиной нашей Ылиты - 1000 лет... князьки... татары... самодержавие... рабство.. 70 лет "социализма". Ну неоткуда взяться Меркель. А если вдруг и возьмется чудом - не выживет.
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