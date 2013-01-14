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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3880388138823883
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:55

  Тракторист написав:
  Starikan написав:За спиной Меркель - 1000 лет Ганзейского союза вольных городов.
Ганзейский союз существовал всего около 500 лет... :mrgreen:

Это так (я имел в виду, что он образовался примерно тысячелетие назад), но традиции и статус вольных городов оставались.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:05

  detroytred написав:Старикан
Разница.
1. Барыги пониже жлобствуют, смотря на вышестоящих. Т.е. не курица-яйцо.

Да ни на кого они не смотрят. Что, крутые-деловые 90-х на Кравчука смотрели, что-ли?
Согласен, что "переходный период" у нас затянулся, но это объективная специфика.
Вы же с Мортимером и козаком это многократно обсуждали. География, климат, ВПК, тяжпром... в общем, "тяжелое наследие царского режима" :wink:

Кстати, в РФ то ли приняли специальный закон, то ли просто царь погрозил пальцем, чтобы не задирали цены на время ЧМ-18.

2. Барыги пониже имеют гораздо меньшее влияние на вектор и скорость развития государства-общества.

Спорно, потому что из их среды и вырастают барыги повыше.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:49

  Starikan написав:
Кстати, в РФ то ли приняли специальный закон, то ли просто царь погрозил пальцем, чтобы не задирали цены на время ЧМ-18.


помимо этого
Россиянам запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу
Соответствующий документ подписал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах.

https://lenta.ru/news/2018/05/10/shashlyk/
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