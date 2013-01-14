Это так (я имел в виду, что он образовался примерно тысячелетие назад), но традиции и статус вольных городов оставались.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:55
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:05
Да ни на кого они не смотрят. Что, крутые-деловые 90-х на Кравчука смотрели, что-ли?
Согласен, что "переходный период" у нас затянулся, но это объективная специфика.
Вы же с Мортимером и козаком это многократно обсуждали. География, климат, ВПК, тяжпром... в общем, "тяжелое наследие царского режима"
Кстати, в РФ то ли приняли специальный закон, то ли просто царь погрозил пальцем, чтобы не задирали цены на время ЧМ-18.
Спорно, потому что из их среды и вырастают барыги повыше.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:49
помимо этого
Додано: Вів 15 тра, 2018 20:45
Старикан
Всё правильно. Это причины (факторы, определяющие поведение) ... обывателей, жлобов и т.д.
Это нормально, естественно. Для них.
Но ведь покращувачи заявляли, что они выше, иные; что по-новому)).
Что поднимут, изменят, несмотря на окружающую обстановку, бытие.
У меня претензии (или точнее возмущение) не к тому, что не смогли (не попытались) изменить других и окружающее. Нет.
Возмущение, что не изменили самих себя. То есть то, что в их руках и на что имеют возможности.
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