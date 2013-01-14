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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3880388138823883
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:55

  Тракторист написав:
  Starikan написав:За спиной Меркель - 1000 лет Ганзейского союза вольных городов.
Ганзейский союз существовал всего около 500 лет... :mrgreen:

Это так (я имел в виду, что он образовался примерно тысячелетие назад), но традиции и статус вольных городов оставались.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:05

  detroytred написав:Старикан
Разница.
1. Барыги пониже жлобствуют, смотря на вышестоящих. Т.е. не курица-яйцо.

Да ни на кого они не смотрят. Что, крутые-деловые 90-х на Кравчука смотрели, что-ли?
Согласен, что "переходный период" у нас затянулся, но это объективная специфика.
Вы же с Мортимером и козаком это многократно обсуждали. География, климат, ВПК, тяжпром... в общем, "тяжелое наследие царского режима" :wink:

Кстати, в РФ то ли приняли специальный закон, то ли просто царь погрозил пальцем, чтобы не задирали цены на время ЧМ-18.

2. Барыги пониже имеют гораздо меньшее влияние на вектор и скорость развития государства-общества.

Спорно, потому что из их среды и вырастают барыги повыше.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:49

  Starikan написав:
Кстати, в РФ то ли приняли специальный закон, то ли просто царь погрозил пальцем, чтобы не задирали цены на время ЧМ-18.


помимо этого
Россиянам запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу
Соответствующий документ подписал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Меры предполагают запрет на разведение костров и сжигание травы. В большинстве субъектов, где будут проходить игры мундиаля, не разрешат устраивать пикники с жаркой шашлыка на мангалах.

https://lenta.ru/news/2018/05/10/shashlyk/
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:45

Старикан
Всё правильно. Это причины (факторы, определяющие поведение) ... обывателей, жлобов и т.д.
Это нормально, естественно. Для них.

Но ведь покращувачи заявляли, что они выше, иные; что по-новому)).
Что поднимут, изменят, несмотря на окружающую обстановку, бытие.

У меня претензии (или точнее возмущение) не к тому, что не смогли (не попытались) изменить других и окружающее. Нет.
Возмущение, что не изменили самих себя. То есть то, что в их руках и на что имеют возможности.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:59

detroytred
Экономика и финансы:
Главная » Украина » Политика 14:48 16 Мая 2018 Просмотров 347 КомментариевКомментарии
Рада скрытно приняла законы для олигархов
http://vlasti.net/news/280809
Верховная Рада активно принимает законы, которые позволяют украинским олигархам еще больше наживаться на собственном народе.



0
Парламентарии скрывают скандальные документы под непонятными для обычных граждан названиями.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ассоциация налогоплательщиков города Киев, передает politeka.net.

Эксперты юридической компании «Амбер» говорят, что накануне Верховная Рада приняла документ с туманным названием — «Закон об изменении к ряду законов».

«Этим туманным изменением вводится институт так называемого держателя ценных бумаг. На сегодня осуществить какой-нибудь платеж или внести средства наличными в Украине стало практически невозможно. Банки вынуждены изучать всю поднаготную, включая информацию о дедушках и бабушках. И на этом фоне Верховная Рада голосует за право нерезидентов не предоставлять конечную информацию о конечных бенефициарах, то есть собственниках средств, вкладываемых в украинские ценные бумаги», — отметили в компании.

Юристы подчеркнули, что вкладчикам государственного ПриватБанка сейчас предлагают максимальную ставку в долларах на уровне 3% годовых. При этом Украина продает ценные бумаги в долларах нерезидентам примерно под 8% годовых, в то время когда обычные украинцы лишены такой возможности.

«Дело в том, что эта власть через офшорные компании вкладывает в Украину. Они ведь контролируют выплаты по украинским ценным бумагам. Они откажутся от социальных выплат, но себе деньги точно заплатят. Так зарабатывал на собственной стране Янукович, так зарабатывает и текущая власть», — заявили в компании.

Юристы также подчеркнули, что иностранные банки потребовали от украинских олигархов прозрачности. После этого им стало неудобно обкрадывать украинцев, в связи с чем в парламенте и был принят противоречивый закон.

Кроме того, парламент принял сомнительный закон о запрете пальмового масла, одним из главных защитников которого был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Эксперты отмечают, что на самом деле пальмовое масло не несет никакой угрозы для здоровья, однако такой шаг приведет к росту стоимости кондитерских изделий. Это позволит отечественным олигархам, у которых есть кондитерский бизнес, зарабатывать на украинцах еще больше.

Источник: Власти.нет
Тэги: Верховная Рада, законы
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:52

"Право"
«ЕСПЧ признал Украину государством-идиотом», – адвокат
https://fraza.ua/news/268550-espch-priz ... om-advokat
Автор: «Фраза»
24.04.18 14:19 8428 412 «ЕСПЧ признал Украину государством-идиотом», – адвокат
В Европейском суде по правам человека констатировали полную невменяемость украинской власти. ЕСПЧ, фактически, сдался и признал свою неэффективность в борьбе с нарушением прав человека и произволом чиновников в Украине, заявил адвокат Максим Могильницкий.

«В 2017 году Украина официально перестала занимать первое место по количеству жалоб в ЕСПЧ. СМИ писали об этом еще в прошлом году. Многие преподнесли это, как достижение. Наши адвокаты, во время визита в ЕСПЧ в Страсбург немного разобрались в причине этого явления. Выяснилось, что, на самом деле, Европейский суд по правам человека, фактически, признал Украину государством-идиотом, а украинскую власть полностью невменяемой», — заявил Могильницкий.

Он пояснил, что в деле «Бурмич против Украины» ЕСПЧ объединил 12,5 тысяч однотипных жалоб против Украины в отношении неисполнения решений национальных судов и снял их с производства. Это сказалось на общих показателях и в итоге на первые места среди стран, в отношении которых подается больше всего жалоб вышли Румыния, Россия и Турция.

«Решением по делу „Бурмич против Украины“ не может гордиться ни Украина, ни ЕСПЧ. Впервые в своей практике Европейский суд по правам человека был вынужден признать, что его пилотное решение не решило системную проблему невыполнения решений национальных судов. В суде констатировали, что украинская власть полностью игнорирует решения ЕСПЧ и решили, что абсолютно бесполезно пытаться как-то повлиять на судебную власть в Украине... Это беспрецедентное событие. Но гордиться им не получится», — подытожил адвокат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 23:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:За спиной Меркель - 1000 лет Ганзейского союза вольных городов.
За спиной нашей Ылиты - 1000 лет... князьки... татары... самодержавие... рабство.. 70 лет "социализма". Ну неоткуда взяться Меркель. А если вдруг и возьмется чудом - не выживет.

Либо долгие годы эволюции (лет эдак в 100-150 должны вложиться). Либо "внешний керуючий (керуючие)". Русские (точнее кремлины) уже попробовали - ниче путнего не получилось. Местное весьма свободолюбивое население вкупе с хитросделанными воровитыми панами, столетиями (с разной степенью успешности), саботировало всякие имперские замашки.
Так что либо "западные колонизаторы" либо набраться терпения...
Правда, "местные топ-барыги" мастерски саботируют и "западные" потуги. Пока что.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:03

Курт Волкер: українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією

https://www.bbc.com/ukrainian/media-44146341
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:53

Re: Украина и ДНР/ЛНР

Полиция проводит служебное расследование относительно ненадлежащего хранения вещей погибших и не принятия решения по ним.
В Днепропетровской области под слоем земли обнаружили 36 мешков с вещами убитых под Иловайском военнослужащих. Эти вещи ранее были отданы на хранение местному предприятию. Каким образом они оказались закопанными, разбираются правоохранители, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"В полиции Днепропетровской области создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ненадлежащего хранения вещественных доказательств на территории фермерского хозяйства в поселке Таромское", - сказано в нем.

На месте происшествия работают следователи полиции, проводится опись обнаруженных вещей.

Сообщение об обнаружении волонтерами 36 мешков с личными вещами военных, погибших в Иловайском котле, поступило в полицию 15 мая.

Следственно-оперативная группа Новокодакского отделения полиции Днипра установила, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному производству, которое было открыто в 2014 году.

На данный момент установлено, что в 2014 году вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции.

По каким причинам в течение длительного срока по данным вещественными доказательствами не было принято законного решения, установит служебная проверка.

Напомним, в августе 2014 года бойцы украинских подразделений попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российско-гибридные силы обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики.

По официальным данным военной прокуратуры, под Иловайском погибли 459 бойцов АТО, еще 478 получили ранения. По неофициальным, количество жертв могло достигать 1000 человек.
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