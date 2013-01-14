Главная » Украина » Политика 14:48 16 Мая 2018 Просмотров 347 КомментариевКомментарииРада скрытно приняла законы для олигарховВерховная Рада активно принимает законы, которые позволяют украинским олигархам еще больше наживаться на собственном народе.Парламентарии скрывают скандальные документы под непонятными для обычных граждан названиями.Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ассоциация налогоплательщиков города Киев, передает politeka.net.Эксперты юридической компании «Амбер» говорят, что накануне Верховная Рада приняла документ с туманным названием — «Закон об изменении к ряду законов».«Этим туманным изменением вводится институт так называемого держателя ценных бумаг. На сегодня осуществить какой-нибудь платеж или внести средства наличными в Украине стало практически невозможно. Банки вынуждены изучать всю поднаготную, включая информацию о дедушках и бабушках. И на этом фоне Верховная Рада голосует за право нерезидентов не предоставлять конечную информацию о конечных бенефициарах, то есть собственниках средств, вкладываемых в украинские ценные бумаги», — отметили в компании.Юристы подчеркнули, что вкладчикам государственного ПриватБанка сейчас предлагают максимальную ставку в долларах на уровне 3% годовых. При этом Украина продает ценные бумаги в долларах нерезидентам примерно под 8% годовых, в то время когда обычные украинцы лишены такой возможности.«Дело в том, что эта власть через офшорные компании вкладывает в Украину. Они ведь контролируют выплаты по украинским ценным бумагам. Они откажутся от социальных выплат, но себе деньги точно заплатят. Так зарабатывал на собственной стране Янукович, так зарабатывает и текущая власть», — заявили в компании.Юристы также подчеркнули, что иностранные банки потребовали от украинских олигархов прозрачности. После этого им стало неудобно обкрадывать украинцев, в связи с чем в парламенте и был принят противоречивый закон.Кроме того, парламент принял сомнительный закон о запрете пальмового масла, одним из главных защитников которого был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.Эксперты отмечают, что на самом деле пальмовое масло не несет никакой угрозы для здоровья, однако такой шаг приведет к росту стоимости кондитерских изделий. Это позволит отечественным олигархам, у которых есть кондитерский бизнес, зарабатывать на украинцах еще больше.Источник: Власти.нетТэги: Верховная Рада, законы