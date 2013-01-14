Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sal написав: По неофициальным, количество жертв могло достигать 1000 человек.
Большинство добровольцев поднимались с мест - поэтому никто не даст Вам информацию - официально 1.ВС - которых враг разбил со стороны РФ.(градами) 2.Добровольческие соединения(Добробаты) 3. Патриотические соединения.(ПС, ОУН,...) 4. фактическая информация возможна только после освобождения - но в этом никто не заинтересован, кроме родственников(та же ситуация и со стороны РФ).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://gordonua.com/news/politics/novin ... 47018.html Народный депутат от Оппозиционного блока, глава "Партии мира" Вадим Новинский заявил, что готов на себя взять личную ответственность за организацию прямого диалога с Москвой, Донецком и Луганском, чтобы прекратить кровопролитие. Об этом политик заявил по итогам конференции "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов", которая состоялась 18 мая в Загребе, сообщает "112 Украина". Организатором форума выступил Фонд украинской политики при поддержке Новинского.
"Никто не решит за украинцев нашу проблему, никакие внешние силы не могут обеспечить мир на Донбассе. Только политическая воля тех, кто готов взять на себя смелость без оглядки на рейтинги двигать дело мира, способна остановить кровопролитие. Плюс необходим прямой диалог со всеми участниками конфликта, который в той же Хорватии в итоге обеспечил устойчивый мир", – заявил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://informator.media/archives/299210 Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело против лидера движения «С14″ Евгения Карася по причине насильственных действий против бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков в Донбассе. Об этом написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.
«Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г.Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение «терракт». Публикую текст заявления адвоката и текст ухвалы суда», — говорится в сообщении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.