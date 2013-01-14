Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sal написав: По неофициальным, количество жертв могло достигать 1000 человек.
Большинство добровольцев поднимались с мест - поэтому никто не даст Вам информацию - официально 1.ВС - которых враг разбил со стороны РФ.(градами) 2.Добровольческие соединения(Добробаты) 3. Патриотические соединения.(ПС, ОУН,...) 4. фактическая информация возможна только после освобождения - но в этом никто не заинтересован, кроме родственников(та же ситуация и со стороны РФ).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://gordonua.com/news/politics/novin ... 47018.html Народный депутат от Оппозиционного блока, глава "Партии мира" Вадим Новинский заявил, что готов на себя взять личную ответственность за организацию прямого диалога с Москвой, Донецком и Луганском, чтобы прекратить кровопролитие. Об этом политик заявил по итогам конференции "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов", которая состоялась 18 мая в Загребе, сообщает "112 Украина". Организатором форума выступил Фонд украинской политики при поддержке Новинского.
"Никто не решит за украинцев нашу проблему, никакие внешние силы не могут обеспечить мир на Донбассе. Только политическая воля тех, кто готов взять на себя смелость без оглядки на рейтинги двигать дело мира, способна остановить кровопролитие. Плюс необходим прямой диалог со всеми участниками конфликта, который в той же Хорватии в итоге обеспечил устойчивый мир", – заявил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://informator.media/archives/299210 Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело против лидера движения «С14″ Евгения Карася по причине насильственных действий против бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков в Донбассе. Об этом написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.
«Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г.Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение «терракт». Публикую текст заявления адвоката и текст ухвалы суда», — говорится в сообщении.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старикан Этот Пасхавер несколько лет назад точно также обоснованно предлагал - законность (то есть новые условия) только для низов, а наверху пусть воруют и т.д. То есть однозначно отталкивался от того, что связь верхов и низов, мягко говоря, слабая!
В статье же по ссылке теперь Пасхавер заявляет: * , что народ выдающимся образом готов менять власть, но совершенно не готов предложить лидеров, которые были бы революционно, радикально настроены. *; * чтобы люди смогли выдвинуть личностей, * ---- полное противоречие предыдущей позиции!
Моё мнение прежнее: сами люди (пересичные) никого не выдвигают. У них априори нет для этого никаких возможностей!!!!! Можновладци выдвигают сами себя, конкурируют между собой, кто ловчее сманипулирует народом в обещаниях, красоте речей, пиар-компании. Народ ведомый... кушает попкорн (съёмки) и смотрит бейсбол (футбол).
З.ы. * Революционно настроенные майдановцы не создали собственную идеологию и политические структуры, соответственно, не выдвинули ярких представителей. Результат: те, кого в медиа принято считать лидерами, в народе таковыми не являются.* --- потому что проблема у этих революционно настроенных майдановцев --- у них нет инструментов (возможностей) в виде денег, телеканалов и т.д,, чтобы создать свои политструктуры, достучаться и получить поддержку у народа. Поэтому они не стали лидерами у народа! А не потому что народ не такой.
З.з.ы. в конце Пасхавер очень точно указал - потому что *мы так и не смогли предложить новые лица*. А как? Как *мы* можем предложить новое лицо?! Схему в студию!
А вот фирташи, бени, ринаты и тд., а также сами далеко не пересичные очень даже могут и предлагают народу разные лица. Какие захотят)))