Додано: Суб 19 тра, 2018 21:51

Старикан

Этот Пасхавер несколько лет назад точно также обоснованно предлагал - законность (то есть новые условия) только для низов, а наверху пусть воруют и т.д.

То есть однозначно отталкивался от того, что связь верхов и низов, мягко говоря, слабая!



В статье же по ссылке теперь Пасхавер заявляет: * , что народ выдающимся образом готов менять власть, но совершенно не готов предложить лидеров, которые были бы революционно, радикально настроены. *;

* чтобы люди смогли выдвинуть личностей, * ---- полное противоречие предыдущей позиции!





Моё мнение прежнее: сами люди (пересичные) никого не выдвигают. У них априори нет для этого никаких возможностей!!!!!

Можновладци выдвигают сами себя, конкурируют между собой, кто ловчее сманипулирует народом в обещаниях, красоте речей, пиар-компании.

Народ ведомый... кушает попкорн (съёмки) и смотрит бейсбол (футбол).



З.ы. * Революционно настроенные майдановцы не создали собственную идеологию и политические структуры, соответственно, не выдвинули ярких представителей. Результат: те, кого в медиа принято считать лидерами, в народе таковыми не являются.* --- потому что проблема у этих революционно настроенных майдановцев --- у них нет инструментов (возможностей) в виде денег, телеканалов и т.д,, чтобы создать свои политструктуры, достучаться и получить поддержку у народа.

Поэтому они не стали лидерами у народа!

А не потому что народ не такой.





З.з.ы. в конце Пасхавер очень точно указал - потому что *мы так и не смогли предложить новые лица*.

А как? Как *мы* можем предложить новое лицо?!

Схему в студию!



А вот фирташи, бени, ринаты и тд., а также сами далеко не пересичные очень даже могут и предлагают народу разные лица. Какие захотят)))