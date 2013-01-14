Додано: Нед 20 тра, 2018 14:35

Большинство проблем связанніх с происходящим заложено в неграмотности.

Грех конечно в этом обвинять людей, но это результат многолетних стараний пакращувачей - исключить население из участия в экономической, политической жизни за счёт тотальной безграмотности даёт свои результаты.



1. 4 года Войны.

2. столетие(Новейшей истории) Войны с Украинцами - этносом

3. 27 лет форсированной - принудительной дэиндустриализации Украины

4. Сохранение до сих пор 100% Врагов Украинца в системе Государственной власти.???

5. Попытки новоявленных "шароварщины - а по факту вражеских наймытов" - навязать населению "новое ярмо".

6. Пример можно видеть на Польше - 5 лет отразилось восстановлением Государственности. За 4 года мы имеем только "крутое пике".

7. Пора Вам уже понять, у Украины нет "друзей" - есть только лица заинтересованные. Война сразу повлекла ограничение лицензий на вооружение, и это при условии, с их же стороны ликвидации своей БАЗОВОЙ военной промышленности.

8. Как правило навязывают бред, или вражеские наймыты, или полные имбецилы, что в жизни никогда, ничего не делали, не представляют физически о происхождении большинства окружающих его вещей - чем больше, тем активнее работают только на разруху.

9. Официально под Врага Украины, сегодня на 100% подведено "правительство" - по причине им же Признанного 100% коррупционного начала.



По сути Украина не только уничтожается Агрессором из-вне, но и его отражением в правящих кланах. Процесс, происходящий, будоражит воображение: "белая Африка" - где единственный выход для коренного населения бег на "заробитки", с целью самосохранения. Ибо у "удачливых" уже подросли отпрыски, а система так и кормит "завтраками". Ростёт количество "жизненно-важных разрешительных контор", заработки "слуг народа" - только народ не хочет их ценить! В то же время под вой кликуш только форсируется уничтожение остатков индустрии Украины, её земель, и населения... - "приватизация", с полным вырезанием производств - и обналичиванием не менее, чем на Кипре.

"ХОЛОПЫ" - должны кормить себя сами! Спасибо, хоть "приоткрыли дверь в Европу" - теперь работают по всему Миру, и в РФ, Польше, Беларуси, Литве, Казахстане, Чехии, Канаде, Австралии,.......

Но в то же время "Права" холопов остались совковые!

Теперь они ещё и обязаны платить в ПФ, кроме НДС, валюты, технологий, торговли,.... - одни пакращання.



Я скромно избежал ссылок на официоз, коими Вы всё равно брезгуете, ну или просто неспособны со всех сторон видеть цепь происходящих событий. Увы это только на руку второй руки пакращувачей - из вне, при том с активной вооруженной агрессией. Которая не упустит случая воспользоваться этим.



А на Донбассе выкидыши из РФ уже обросли наложницами, байстрюками, .. - там кормушка открылась сравнимая с КМУ - добровольно ни кто, не покинет этого, в то же время возвратились внутренние беженцы(выдавленные с неокупированных частей Украины) - рабов вдосталь.



Только где и какова ЖИЗНЬ уКРАИНЦА?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.