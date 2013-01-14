Додано: Нед 20 тра, 2018 15:41

А ведь именно на Донбассе отработана практика современного "рабства".Люди не могут бежать по причине организованной системной деятельности.Их физически загоняют в шахты, что бы не здохнуть с голоду, и наоборот, те, кто работает и "много зарабатывает" - вечно в долгах.Здесь приемлемы все методы - не выплаты З/П, товары по завышенным ценам, системное вымогательство в мед учреждениях, школах, д.с, так, что раб всегда должен, и всегда не в состоянии рассчитаться.Если бы это широко не практиковалось - "Донбасс" уже давно (с 1992го) разбежался, или каждый имел бы "своё дело", но как раз на это и заточена система современного рабства.В 90е - бросали всё бомжевали по Чехии за 200$, сёлами бежали во Францию, Канаду,... - назад никто и не думал возвращаться! Возвращенцы из Чехии, за заработанное собирали пожитки и выезжали в РФ.Здесь же система 100% системного криминала стала называться "коррупцией" и ... ушла на Госслужбу, в выборные структуры государственной власти, и пр...с 000х стали идти в рост мелкие предприниматели, с большими амбициями, что на корню их деятельность в Украине топилась тем же системным криминалом. И старались они работать на "заграницу" страны бывшего СНГ, активно конкурируя с немцем, канадцем, китайцем, английчанином.... - Реально представляя, что существующая системная коррупция - есть самоликвидатором Украины.Из самых молодых сегодня это уже граждане Испании, жильцы Польши, с видом на постоянное жительство в Германии, предприниматели Урала, Австралии, и пр... - даже граждане Новой Зеландии! С размеренной, рассчитанной и спокойной жизнью мелкого обывателя.Которые сегодня реально спрашивают:- А где здесь Украинцы? Где страна против оккупанта? И чьи интересы они "решают"?и дают ссылку:Может кто то подскажет?Я уже не могу найти аргументы.