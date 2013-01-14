Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy А ведь именно на Донбассе отработана практика современного "рабства". Люди не могут бежать по причине организованной системной деятельности. Их физически загоняют в шахты, что бы не здохнуть с голоду, и наоборот, те, кто работает и "много зарабатывает" - вечно в долгах. Здесь приемлемы все методы - не выплаты З/П, товары по завышенным ценам, системное вымогательство в мед учреждениях, школах, д.с, так, что раб всегда должен, и всегда не в состоянии рассчитаться. Если бы это широко не практиковалось - "Донбасс" уже давно (с 1992го) разбежался, или каждый имел бы "своё дело", но как раз на это и заточена система современного рабства. Когда у системы заканчиваются аргументы она привлекает, для своего самосохранения аргументы "извне".
В 90е - бросали всё бомжевали по Чехии за 200$, сёлами бежали во Францию, Канаду,... - назад никто и не думал возвращаться! Возвращенцы из Чехии, за заработанное собирали пожитки и выезжали в РФ. Здесь же система 100% системного криминала стала называться "коррупцией" и ... ушла на Госслужбу, в выборные структуры государственной власти, и пр... с 000х стали идти в рост мелкие предприниматели, с большими амбициями, что на корню их деятельность в Украине топилась тем же системным криминалом. И старались они работать на "заграницу" страны бывшего СНГ, активно конкурируя с немцем, канадцем, китайцем, английчанином.... - Реально представляя, что существующая системная коррупция - есть самоликвидатором Украины.
Из самых молодых сегодня это уже граждане Испании, жильцы Польши, с видом на постоянное жительство в Германии, предприниматели Урала, Австралии, и пр... - даже граждане Новой Зеландии! С размеренной, рассчитанной и спокойной жизнью мелкого обывателя. Которые сегодня реально спрашивают: - А где здесь Украинцы? Где страна против оккупанта? И чьи интересы они "решают"? и дают ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=B6JUdYK_C3o Может кто то подскажет? Я уже не могу найти аргументы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Росія змогла окупувати частину території Донбасу та Крим завдяки тому, що в Україні протягом тривалого часу домінували малоросійство та радянщина
Окупація Криму і Донбасу — наслідки радянщини в українській політиці. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», передає «24 канал»
Почему не сказать прямо: системы организованного криминала, поддерживаемого и нынешними, по ряду причин(а их действительно множество, и решать их никто не собирается все 27 лет: "нет тела - нет дела", а по дороге и вопрос над Украиной, осталось официально обналичить (продать) "землю")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А вот если ЭТО ВСЕ ВМЕСТЕ, тогда возникает переход в совсем другое качество. Тогда люди становятся сознательным или бессознательным инструментом в гибридной войне против Украины.
Вопрос, с какой стороны "выход"? В то же время, начинаешь "бесится", когда звуки приходов тяжелого затягиваются на целые сутки. А ты, в этом случае просто......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Свыше 2 тыс. болельщиков мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за трудностей с переездом и проблем с размещением в украинской столице. Источник: https://censor.net.ua/n3067021
Есть, конечно, и фактор жадности. Но не меньшую роль играет дороговизна перелета. Они же привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро.
Свыше 2 тыс. болельщиков мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за трудностей с переездом и проблем с размещением в украинской столице. Источник: https://censor.net.ua/n3067021
Есть, конечно, и фактор жадности. Но не меньшую роль играет дороговизна перелета. Они же привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро.
Starikan написав:Да, конуру за такую цену можно найти.
Конуру? Вроде как в "европах" за 30-40 евро обычный номер сниается. В немного (совсем немного) звездном отеле. Во Львове например в центре города как раз за 30 евро в отеле жил. номер весьма даже, как для одного был немал. Вида из окна только не было.