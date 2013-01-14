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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3882388338843885
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:41

Kudrjavuy
А ведь именно на Донбассе отработана практика современного "рабства".
Люди не могут бежать по причине организованной системной деятельности.
Их физически загоняют в шахты, что бы не здохнуть с голоду, и наоборот, те, кто работает и "много зарабатывает" - вечно в долгах.
Здесь приемлемы все методы - не выплаты З/П, товары по завышенным ценам, системное вымогательство в мед учреждениях, школах, д.с, так, что раб всегда должен, и всегда не в состоянии рассчитаться.
Если бы это широко не практиковалось - "Донбасс" уже давно (с 1992го) разбежался, или каждый имел бы "своё дело", но как раз на это и заточена система современного рабства. Когда у системы заканчиваются аргументы она привлекает, для своего самосохранения аргументы "извне".

В 90е - бросали всё бомжевали по Чехии за 200$, сёлами бежали во Францию, Канаду,... - назад никто и не думал возвращаться! Возвращенцы из Чехии, за заработанное собирали пожитки и выезжали в РФ.
Здесь же система 100% системного криминала стала называться "коррупцией" и ... ушла на Госслужбу, в выборные структуры государственной власти, и пр...
с 000х стали идти в рост мелкие предприниматели, с большими амбициями, что на корню их деятельность в Украине топилась тем же системным криминалом. И старались они работать на "заграницу" страны бывшего СНГ, активно конкурируя с немцем, канадцем, китайцем, английчанином.... - Реально представляя, что существующая системная коррупция - есть самоликвидатором Украины.

Из самых молодых сегодня это уже граждане Испании, жильцы Польши, с видом на постоянное жительство в Германии, предприниматели Урала, Австралии, и пр... - даже граждане Новой Зеландии! С размеренной, рассчитанной и спокойной жизнью мелкого обывателя.
Которые сегодня реально спрашивают:
- А где здесь Украинцы? Где страна против оккупанта? И чьи интересы они "решают"?
и дают ссылку: https://www.youtube.com/watch?v=B6JUdYK_C3o
Может кто то подскажет?
Я уже не могу найти аргументы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:24

Kudrjavuy
Порошенко: Окупація Криму і Донбасу — наслідки радянщини в українській політиці
http://racurs.ua/ua/n105359-poroshenko- ... y-polityci

Росія змогла окупувати частину території Донбасу та Крим завдяки тому, що в Україні протягом тривалого часу домінували малоросійство та радянщина

Окупація Криму і Донбасу — наслідки радянщини в українській політиці. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», передає «24 канал»

Почему не сказать прямо: системы организованного криминала, поддерживаемого и нынешними, по ряду причин(а их действительно множество, и решать их никто не собирается все 27 лет: "нет тела - нет дела", а по дороге и вопрос над Украиной, осталось официально обналичить (продать) "землю")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy
продолжает говорить сам с собой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:22

Даю все "За" и "Против", да бы в купе с окружением знать третий выход, а так:
Где то близко:
http://ord-02.com/novosti-ukrainy/item/ ... 1526634562
Что-то меня стали терзать смутные сомнения. Коррупция и жажда наживы - это одно. Грабеж - это уже совсем другое. Латентный сепаратизм - это уже третье.

А вот если ЭТО ВСЕ ВМЕСТЕ, тогда возникает переход в совсем другое качество. Тогда люди становятся сознательным или бессознательным инструментом в гибридной войне против Украины.

Вопрос, с какой стороны "выход"?
В то же время, начинаешь "бесится", когда звуки приходов тяжелого затягиваются на целые сутки.
А ты, в этом случае просто......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:43

  19yuriy91 написав:жадность фраера .....

Свыше 2 тыс. болельщиков мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за трудностей с переездом и проблем с размещением в украинской столице. Источник: https://censor.net.ua/n3067021

Есть, конечно, и фактор жадности. Но не меньшую роль играет дороговизна перелета. Они же привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:42

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:жадность фраера .....

Свыше 2 тыс. болельщиков мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за трудностей с переездом и проблем с размещением в украинской столице. Источник: https://censor.net.ua/n3067021

Есть, конечно, и фактор жадности. Но не меньшую роль играет дороговизна перелета. Они же привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро.

да, там одно к одному, ряд факторов.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:51

Re: они

  Starikan написав:привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро

Столько же и за проживание.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:47

  sal написав:
  Starikan написав:привыкли по всей Эвропе кататься на лоукостах за 20-30 ойро
Столько же и за проживание.

Да, конуру за такую цену можно найти. С маленьким уточнением: только не в дни, когда в городе проходит мероприятие масштаба финала ЛЧ.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:04

  Starikan написав:Да, конуру за такую цену можно найти.


Конуру?
Вроде как в "европах" за 30-40 евро обычный номер сниается.
В немного (совсем немного) звездном отеле.
Во Львове например в центре города как раз за 30 евро в отеле жил.
номер весьма даже, как для одного был немал.
Вида из окна только не было.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:36

  19yuriy91 написав:да, там одно к одному, ряд факторов.

А также то, что в России скоро ЧМ-2018 по футболу. ИЧСХ, таже фигня - взвинчивают цены.
Но факт взвинчивания цен в России прикрывается тем, что в Украине тоже взвинчивают цены.
А толпа ведётся на это. Ой, в Украине взвинчивают цену, ко-ко-ко. Так в Украине только 1 день финала Лиги Чемпионов.
А то что в России ЧМ-2018 и взвинтили цены - так не видим, не слышим, по новостям не сказали, методички не обновили.
pesikot
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