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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3883388438853886
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:19

Интересная статистика на прямую указывающая о состоянии дел.:
Главная » Страна » Без политики
http://www.ostro.org/general/society/news/547929/
Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее - исследование
21.05.2018 20:59. Просмотрено 864 раз. За сегодня — 11 раза.

Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института (IRI), проведенное по заказу Агентства США по международному развитию (USAID), - сообщает "Голос Америки".

«Тогда как молодежь Украины - та возрастная группа, в среде которой есть наибольшая поддержка членства в Евросоюзе, ее политическое удаление беспокоит. Особенно накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году», - отметил программный директор IRI Стивен Никс.

«Очень важно, чтобы правительство и политические партии в Украине приняли решительные шаги, чтобы завоевать доверие избирателей, включая молодежь, адресуя ей вопросы, которые больше всего ее волнуют», - добавил Никс.

При этом отмечается, что менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют принять участие в следующих выборах. Уныние и апатия является беспокоящим сигналом, - считает Никс.

Исследование также демонстрирует чрезвычайно низкое доверие людей к области здравоохранения. Более половины опрошенных украинцев сказали, что не верят, что государство могло бы им предоставить медицинские услуги в случае серьезного заболевания. При этом в восточной Украине такого разочарования больше, чем в западной.

«Это беспокоящее исследование подчеркивает важность недавно принятой реформы здравоохранения, которую проводит и.о. министра Ульяна Супрун, которая пытается придать медицинской системе советского типа европейские стандарты», - говорится в заявлении Никса.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в период с 15 по 31 марта 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Из опыта укажу, что 10% - это отпрыски калядныков и 10% тех, кто никогда с ними не сталкивался.
Остальные официальные люди ищущие возможность избежать влияния "успешных" - потенциальные беженцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:24

  justit написав:
  Starikan написав:Да, конуру за такую цену можно найти.


Конуру?
Вроде как в "европах" за 30-40 евро обычный номер сниается.
В немного (совсем немного) звездном отеле.

Во-первых, товарисч писал о 20-30 евро.
И номер в совсем немного звездном отеле как раз и может оказаться конурой.
Нормальный номер - это 40-50, ну и, конечно, от города и локации зависит.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:23

  Starikan написав:Во-первых, товарисч писал о 20-30 евро.


А, ну да, верно. прошляпил.

  Starikan написав:И номер в совсем немного звездном отеле как раз и может оказаться конурой.


Повезло, попался лишь раз такой.
Но в основном номер как номер за 30-40.
Без изысков, но и не говенные.
justit
 
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