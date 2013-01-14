Главная » Страна » Без политикиЛишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее - исследование21.05.2018 20:59. Просмотрено 864 раз. За сегодня — 11 раза.Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института (IRI), проведенное по заказу Агентства США по международному развитию (USAID), - сообщает "Голос Америки".«Тогда как молодежь Украины - та возрастная группа, в среде которой есть наибольшая поддержка членства в Евросоюзе, ее политическое удаление беспокоит. Особенно накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году», - отметил программный директор IRI Стивен Никс.«Очень важно, чтобы правительство и политические партии в Украине приняли решительные шаги, чтобы завоевать доверие избирателей, включая молодежь, адресуя ей вопросы, которые больше всего ее волнуют», - добавил Никс.При этом отмечается, что менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют принять участие в следующих выборах. Уныние и апатия является беспокоящим сигналом, - считает Никс.Исследование также демонстрирует чрезвычайно низкое доверие людей к области здравоохранения. Более половины опрошенных украинцев сказали, что не верят, что государство могло бы им предоставить медицинские услуги в случае серьезного заболевания. При этом в восточной Украине такого разочарования больше, чем в западной.«Это беспокоящее исследование подчеркивает важность недавно принятой реформы здравоохранения, которую проводит и.о. министра Ульяна Супрун, которая пытается придать медицинской системе советского типа европейские стандарты», - говорится в заявлении Никса.Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в период с 15 по 31 марта 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2%.