Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лишь 20% украинской молодежи верит в лучшее будущее. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института (IRI), проведенное по заказу Агентства США по международному развитию (USAID), - сообщает "Голос Америки".
«Тогда как молодежь Украины - та возрастная группа, в среде которой есть наибольшая поддержка членства в Евросоюзе, ее политическое удаление беспокоит. Особенно накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году», - отметил программный директор IRI Стивен Никс.
«Очень важно, чтобы правительство и политические партии в Украине приняли решительные шаги, чтобы завоевать доверие избирателей, включая молодежь, адресуя ей вопросы, которые больше всего ее волнуют», - добавил Никс.
При этом отмечается, что менее трети респондентов в возрасте от 18 до 35 лет планируют принять участие в следующих выборах. Уныние и апатия является беспокоящим сигналом, - считает Никс.
Исследование также демонстрирует чрезвычайно низкое доверие людей к области здравоохранения. Более половины опрошенных украинцев сказали, что не верят, что государство могло бы им предоставить медицинские услуги в случае серьезного заболевания. При этом в восточной Украине такого разочарования больше, чем в западной.
«Это беспокоящее исследование подчеркивает важность недавно принятой реформы здравоохранения, которую проводит и.о. министра Ульяна Супрун, которая пытается придать медицинской системе советского типа европейские стандарты», - говорится в заявлении Никса.
Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий, в период с 15 по 31 марта 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Из опыта укажу, что 10% - это отпрыски калядныков и 10% тех, кто никогда с ними не сталкивался. Остальные официальные люди ищущие возможность избежать влияния "успешных" - потенциальные беженцы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ares написав:Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"?
Ares написав:Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"?
Есть макроорганизмы, которые не видят дальше собственного носа. А "вражеской" мобильной связью не претит пользоваться таким пустобрехам?
Ares написав:Россия враг Украины. Почему украинцы (в первую очередь политики), так хотят прокачивать вражеский газ? У нас же война? Получается там ребята гибнут а тут газ качают агрессорский. И как же "остаточне прощавай"?
война ж гибридная. да и понятия "враг" и "вражеский" не те, что 100лет назад. и тд и тп .