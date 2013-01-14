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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3884388538863887
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51

Re: голубями

  19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.

Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:54

  sal написав:
  19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.

Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок

для этого и перебрендили в ватафон :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:11

Re: минимально

  alyak написав:озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .

далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .

Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...

Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .

ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:12

Re: перебренд

  alyak написав:если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди?
А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..
sal
 
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