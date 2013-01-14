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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51
19yuriy91 написав:
а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.
Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок
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Додано: Сер 23 тра, 2018 12:54
sal написав: 19yuriy91 написав:
а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.
Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок
для этого и перебрендили в ватафон
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:11
alyak написав:
озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .
далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .
Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...
Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .
ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы
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Додано: Сер 23 тра, 2018 13:12
alyak написав:
если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы
Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди?
А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..
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