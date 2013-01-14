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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3884388538863887
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51

Re: голубями

  19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.

Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:54

  sal написав:
  19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться?
с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора.
да и формально ж не мтс, а ватафон.

Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос
какой на фиг рынок

для этого и перебрендили в ватафон :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:11

Re: минимально

  alyak написав:озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .

далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .

Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...

Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .

ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:12

Re: перебренд

  alyak написав:если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди?
А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:51

sal
Это так, взгляд со стороны:
http://z-pravda.in.ua/mizrax-igor-vozmo ... -politike/
Парламент Украины сегодня- это крупнейший “бизнес-клуб” Европы.

А членство в этом клубе обязывает время от времени нажимать кнопки голосования. Но главный бонус – это передел государственных денег во имя обогащения коррупционеров.

Вложив деньги в нечестную избирательную кампанию, через несколько созывов можно стать мультимиллионером со своим частным самолетом и яхтой.

Никому не секрет, что в украинских законах существует множество лазеек для реализации коррупционных схем. Причем, как я убедился на практике, речь идет именно о «сознательных пробелах» и «хитростях», созданных, чтобы потенциальные коррупционеры могли уйти от ответственности.

К примеру, чиновникам не запрещено передавать свои фирмы в доверительное управление родственникам, что формально позволяет уйти им от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Уже много раз были приданы огласке случаи, когда госслужащих буквально ловили за руку на коррупции, однако в ходе следствия и суда их адвокаты апеллируют именно к подобным лазейкам.

Другими словами, сами законы косвенно содействует коррупции. По моему мнению, законодатели, похоже, закрывают на это глаза, поскольку и многим из них эта ситуация выгодна.

Подчеркиваю, что это эти “громкие задержания и обыски” – это просто фикция, дешевые трюки для простого народа.

В законах есть еще множество разных лазеек.

Считаю, что депутаты должны заняться серьезной зачисткой подобных слабых мест законодательства.

Надо обязательно настаивать на полной прозрачности любых решений, связанных с распоряжением чиновниками любыми объемами финансовых и материальных ресурсов.

Также необходимо внести дополнение в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». Считаю, что нужно обязать органы госвласти и местного самоуправления публиковать на официальных сайтах все случаи конфликта интересов, задекларированных чиновниками.

В европейских странах это регулируется путем принятия Этического кодекса, чтобы политиков не допускать к должностям, где они имеют конфликт интересов – это гораздо лучше, чем потом годами расследовать их коррупционные преступления. Поэтому наша Рада тоже требует принятия Этического кодекса.

В общем, ответственность за борьбу с коррупцией лежит на президенте – так считает население, зарубежные инвесторы и международные наблюдатели. Успех в этой борьбе – это главная составляющая его имиджа, как в Украине, так и на западе. Недавно, в январе этого года, для президента наняли американских лоббистов – компанию BGR. Стартовый платеж – 150 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов ежемесячно. Но никакие деньги не помогут, когда реформы заменяют имитацией.

А тем временем 80% активного населения мечтает покинуть неньку - хотя-бы в целях своего самосохранения и продолжения рода(на заработки в ту же РФ).

К сожалению статистика Энергетики, как производства электроэнергии свидетельствует, что:
Мороз в обращении к руководству Украины: "Затухание" энергетической отрасли страны – свидетельство деградации экономики http://gordonua.com/publications/moroz- ... 46889.html

И пока отцы дерибанят остатки страны - население вынуждено бежать за её пределы.
Одним словом "Белая Африка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:27

Большинство словоблудов и до сих пор не понимает, что благодаря обезбашенному(управляемому) криминалу - коррупции, ещё действует ряд предприятий базовых в Украине. Воры не имеют ни какого желания "развивать" Украину - у них одна задача: Заработать сегодня и сейчас. Для этого "приватизация" самый эффективеный ход многоходовочки.
Например сегодняшние примеры:
Депутат від “Батьківщини” заблокував законопроект проти забудови берегів річок та озер
23/05/2018 - 17:52
https://informator.news/deputat-vid-bat ... k-ta-ozer/

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, головою якого є Андрій Кожем`якін, не підтримав законопроект Юрія Шухевича проти забудови берегів річок та озер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мамалига, представник омбудсмена з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства.

“Нажаль, через відмову Голови комітету Кожем`якіна надати слово представнику Уповноваженого, комітет не підтримав законопроект 5721 народного депутата Юрія Шухевича”, – написав Мамалига.

Уповноважений зазначив, що законопроект Шухевича мав на меті ввести кримінальну відповідальність за порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг, що дозволило б захистити рівне право громадян доступу до річок та озер, які в більшості незаконно забудовані олігархами, держчиновниками та різного калібру корупціонерами.

Это называется: коренному населению Закон, а себе Право.
Так же и с заводами - они не приходят в собственность тем, кто знает технологии, производство, реализацию, потребности рынка,..... - именно приходит свыше "ЭТАКИЙ МЕССИЯ" - черна лица и делает из всего деньги, пускай после него остаётся "земля пустынная" - за полученные средства он обеспечит своих жизнь наследников в цивилизованных странах.
В аутсайдерах останутся те, кто строил, производил, перевозил, продавал,... - коренное население одним словом. Это и является основной особенностью "ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО УКРАИНСКИ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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