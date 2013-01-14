Парламент Украины сегодня- это крупнейший “бизнес-клуб” Европы.А членство в этом клубе обязывает время от времени нажимать кнопки голосования. Но главный бонус – это передел государственных денег во имя обогащения коррупционеров.Вложив деньги в нечестную избирательную кампанию, через несколько созывов можно стать мультимиллионером со своим частным самолетом и яхтой.Никому не секрет, что в украинских законах существует множество лазеек для реализации коррупционных схем. Причем, как я убедился на практике, речь идет именно о «сознательных пробелах» и «хитростях», созданных, чтобы потенциальные коррупционеры могли уйти от ответственности.К примеру, чиновникам не запрещено передавать свои фирмы в доверительное управление родственникам, что формально позволяет уйти им от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Уже много раз были приданы огласке случаи, когда госслужащих буквально ловили за руку на коррупции, однако в ходе следствия и суда их адвокаты апеллируют именно к подобным лазейкам.Другими словами, сами законы косвенно содействует коррупции. По моему мнению, законодатели, похоже, закрывают на это глаза, поскольку и многим из них эта ситуация выгодна.Подчеркиваю, что это эти “громкие задержания и обыски” – это просто фикция, дешевые трюки для простого народа.В законах есть еще множество разных лазеек.Считаю, что депутаты должны заняться серьезной зачисткой подобных слабых мест законодательства.Надо обязательно настаивать на полной прозрачности любых решений, связанных с распоряжением чиновниками любыми объемами финансовых и материальных ресурсов.Также необходимо внести дополнение в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». Считаю, что нужно обязать органы госвласти и местного самоуправления публиковать на официальных сайтах все случаи конфликта интересов, задекларированных чиновниками.В европейских странах это регулируется путем принятия Этического кодекса, чтобы политиков не допускать к должностям, где они имеют конфликт интересов – это гораздо лучше, чем потом годами расследовать их коррупционные преступления. Поэтому наша Рада тоже требует принятия Этического кодекса.В общем, ответственность за борьбу с коррупцией лежит на президенте – так считает население, зарубежные инвесторы и международные наблюдатели. Успех в этой борьбе – это главная составляющая его имиджа, как в Украине, так и на западе. Недавно, в январе этого года, для президента наняли американских лоббистов – компанию BGR. Стартовый платеж – 150 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов ежемесячно. Но никакие деньги не помогут, когда реформы заменяют имитацией.