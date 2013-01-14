Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться? с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора. да и формально ж не мтс, а ватафон.
Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос какой на фиг рынок
19yuriy91 написав:а чем им ещё пользоваться? с удовольствием пользуются, или нет, это не они регулируют этот рынок и не от них зависит наличие того, или иного оператора. да и формально ж не мтс, а ватафон.
Яндекс запретили на всей территории. а там ато, война и оос какой на фиг рынок
alyak написав:озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .
далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .
Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...
Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .
ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы
А членство в этом клубе обязывает время от времени нажимать кнопки голосования. Но главный бонус – это передел государственных денег во имя обогащения коррупционеров.
Вложив деньги в нечестную избирательную кампанию, через несколько созывов можно стать мультимиллионером со своим частным самолетом и яхтой.
Никому не секрет, что в украинских законах существует множество лазеек для реализации коррупционных схем. Причем, как я убедился на практике, речь идет именно о «сознательных пробелах» и «хитростях», созданных, чтобы потенциальные коррупционеры могли уйти от ответственности.
К примеру, чиновникам не запрещено передавать свои фирмы в доверительное управление родственникам, что формально позволяет уйти им от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Уже много раз были приданы огласке случаи, когда госслужащих буквально ловили за руку на коррупции, однако в ходе следствия и суда их адвокаты апеллируют именно к подобным лазейкам.
Другими словами, сами законы косвенно содействует коррупции. По моему мнению, законодатели, похоже, закрывают на это глаза, поскольку и многим из них эта ситуация выгодна.
Подчеркиваю, что это эти “громкие задержания и обыски” – это просто фикция, дешевые трюки для простого народа.
В законах есть еще множество разных лазеек.
Считаю, что депутаты должны заняться серьезной зачисткой подобных слабых мест законодательства.
Надо обязательно настаивать на полной прозрачности любых решений, связанных с распоряжением чиновниками любыми объемами финансовых и материальных ресурсов.
Также необходимо внести дополнение в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». Считаю, что нужно обязать органы госвласти и местного самоуправления публиковать на официальных сайтах все случаи конфликта интересов, задекларированных чиновниками.
В европейских странах это регулируется путем принятия Этического кодекса, чтобы политиков не допускать к должностям, где они имеют конфликт интересов – это гораздо лучше, чем потом годами расследовать их коррупционные преступления. Поэтому наша Рада тоже требует принятия Этического кодекса.
В общем, ответственность за борьбу с коррупцией лежит на президенте – так считает население, зарубежные инвесторы и международные наблюдатели. Успех в этой борьбе – это главная составляющая его имиджа, как в Украине, так и на западе. Недавно, в январе этого года, для президента наняли американских лоббистов – компанию BGR. Стартовый платеж – 150 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов ежемесячно. Но никакие деньги не помогут, когда реформы заменяют имитацией.
А тем временем 80% активного населения мечтает покинуть неньку - хотя-бы в целях своего самосохранения и продолжения рода(на заработки в ту же РФ).
К сожалению статистика Энергетики, как производства электроэнергии свидетельствует, что:
И пока отцы дерибанят остатки страны - население вынуждено бежать за её пределы. Одним словом "Белая Африка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Большинство словоблудов и до сих пор не понимает, что благодаря обезбашенному(управляемому) криминалу - коррупции, ещё действует ряд предприятий базовых в Украине. Воры не имеют ни какого желания "развивать" Украину - у них одна задача: Заработать сегодня и сейчас. Для этого "приватизация" самый эффективеный ход многоходовочки. Например сегодняшние примеры:
Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, головою якого є Андрій Кожем`якін, не підтримав законопроект Юрія Шухевича проти забудови берегів річок та озер.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мамалига, представник омбудсмена з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства.
“Нажаль, через відмову Голови комітету Кожем`якіна надати слово представнику Уповноваженого, комітет не підтримав законопроект 5721 народного депутата Юрія Шухевича”, – написав Мамалига.
Уповноважений зазначив, що законопроект Шухевича мав на меті ввести кримінальну відповідальність за порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг, що дозволило б захистити рівне право громадян доступу до річок та озер, які в більшості незаконно забудовані олігархами, держчиновниками та різного калібру корупціонерами.
Это называется: коренному населению Закон, а себе Право. Так же и с заводами - они не приходят в собственность тем, кто знает технологии, производство, реализацию, потребности рынка,..... - именно приходит свыше "ЭТАКИЙ МЕССИЯ" - черна лица и делает из всего деньги, пускай после него остаётся "земля пустынная" - за полученные средства он обеспечит своих жизнь наследников в цивилизованных странах. В аутсайдерах останутся те, кто строил, производил, перевозил, продавал,... - коренное население одним словом. Это и является основной особенностью "ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО УКРАИНСКИ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Это и есть "Болезнь мелкого буржуа". Или вернее того, во что превратили вроде бы и грамотных людей. Не понимающего содержание жизни за пределами "своего корыта". Не отличающего "население" от "обдарованных" - хотя это прямым текстом противоречит ст.№1 Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.