Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А членство в этом клубе обязывает время от времени нажимать кнопки голосования. Но главный бонус – это передел государственных денег во имя обогащения коррупционеров.
Вложив деньги в нечестную избирательную кампанию, через несколько созывов можно стать мультимиллионером со своим частным самолетом и яхтой.
Никому не секрет, что в украинских законах существует множество лазеек для реализации коррупционных схем. Причем, как я убедился на практике, речь идет именно о «сознательных пробелах» и «хитростях», созданных, чтобы потенциальные коррупционеры могли уйти от ответственности.
К примеру, чиновникам не запрещено передавать свои фирмы в доверительное управление родственникам, что формально позволяет уйти им от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Уже много раз были приданы огласке случаи, когда госслужащих буквально ловили за руку на коррупции, однако в ходе следствия и суда их адвокаты апеллируют именно к подобным лазейкам.
Другими словами, сами законы косвенно содействует коррупции. По моему мнению, законодатели, похоже, закрывают на это глаза, поскольку и многим из них эта ситуация выгодна.
Подчеркиваю, что это эти “громкие задержания и обыски” – это просто фикция, дешевые трюки для простого народа.
В законах есть еще множество разных лазеек.
Считаю, что депутаты должны заняться серьезной зачисткой подобных слабых мест законодательства.
Надо обязательно настаивать на полной прозрачности любых решений, связанных с распоряжением чиновниками любыми объемами финансовых и материальных ресурсов.
Также необходимо внести дополнение в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». Считаю, что нужно обязать органы госвласти и местного самоуправления публиковать на официальных сайтах все случаи конфликта интересов, задекларированных чиновниками.
В европейских странах это регулируется путем принятия Этического кодекса, чтобы политиков не допускать к должностям, где они имеют конфликт интересов – это гораздо лучше, чем потом годами расследовать их коррупционные преступления. Поэтому наша Рада тоже требует принятия Этического кодекса.
В общем, ответственность за борьбу с коррупцией лежит на президенте – так считает население, зарубежные инвесторы и международные наблюдатели. Успех в этой борьбе – это главная составляющая его имиджа, как в Украине, так и на западе. Недавно, в январе этого года, для президента наняли американских лоббистов – компанию BGR. Стартовый платеж – 150 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов ежемесячно. Но никакие деньги не помогут, когда реформы заменяют имитацией.
А тем временем 80% активного населения мечтает покинуть неньку - хотя-бы в целях своего самосохранения и продолжения рода(на заработки в ту же РФ).
К сожалению статистика Энергетики, как производства электроэнергии свидетельствует, что:
И пока отцы дерибанят остатки страны - население вынуждено бежать за её пределы. Одним словом "Белая Африка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Большинство словоблудов и до сих пор не понимает, что благодаря обезбашенному(управляемому) криминалу - коррупции, ещё действует ряд предприятий базовых в Украине. Воры не имеют ни какого желания "развивать" Украину - у них одна задача: Заработать сегодня и сейчас. Для этого "приватизация" самый эффективеный ход многоходовочки. Например сегодняшние примеры:
Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, головою якого є Андрій Кожем`якін, не підтримав законопроект Юрія Шухевича проти забудови берегів річок та озер.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мамалига, представник омбудсмена з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства.
“Нажаль, через відмову Голови комітету Кожем`якіна надати слово представнику Уповноваженого, комітет не підтримав законопроект 5721 народного депутата Юрія Шухевича”, – написав Мамалига.
Уповноважений зазначив, що законопроект Шухевича мав на меті ввести кримінальну відповідальність за порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг, що дозволило б захистити рівне право громадян доступу до річок та озер, які в більшості незаконно забудовані олігархами, держчиновниками та різного калібру корупціонерами.
Это называется: коренному населению Закон, а себе Право. Так же и с заводами - они не приходят в собственность тем, кто знает технологии, производство, реализацию, потребности рынка,..... - именно приходит свыше "ЭТАКИЙ МЕССИЯ" - черна лица и делает из всего деньги, пускай после него остаётся "земля пустынная" - за полученные средства он обеспечит своих жизнь наследников в цивилизованных странах. В аутсайдерах останутся те, кто строил, производил, перевозил, продавал,... - коренное население одним словом. Это и является основной особенностью "ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО УКРАИНСКИ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Это и есть "Болезнь мелкого буржуа". Или вернее того, во что превратили вроде бы и грамотных людей. Не понимающего содержание жизни за пределами "своего корыта". Не отличающего "население" от "обдарованных" - хотя это прямым текстом противоречит ст.№1 Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy На классовость значит давим. Проходили это. Не хотят буржуа выходить и решать проблемы таких люмпенов, как вы. Потому что, вы сами ничего не хотите решать и ничего не хотите делать, а только хотите полное корыто перед мордой.
pesikot написав:Kudrjavuy На классовость значит давим. Проходили это. Не хотят буржуа выходить и решать проблемы таких люмпенов, как вы. Потому что, вы сами ничего не хотите решать и ничего не хотите делать, а только хотите полное корыто перед мордой.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2451010781591680&set=a.187153797977401.53576.100000483476379&type=3 Борислав Берёза Помните, что сделал Иисус, когда зашел в Храм? Он выгнал оттуда всех торгашей и барыг! "И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников."
Пока в ваших административных и законотворческих "храмах" сидят торгаши, менялы и решалы, до тех пор не рассчитывайте на качественные изменения. Вы избрали их туда. Вы и никто другой. Избрали те, кто отдали свои голоса за лжецов и торгашей. Избрали те, кто не пошел на выборы и дал возможность пролезть коррупционерам. Избрали те, кто продали свой голос, а теперь ноют, что жить стало тяжело. Увы. Обидная правда, но правда.
Можно ли изменить ситуацию? Конечно! Для этого необходимо не переизбирать менял, решал и торгашей, шутов и коррупционеров. А получиться ли? Не знаю. Это не от меня зависит, а от вас. И от того сделаете вы работу над ошибками, поймете ли вы свои ошибки и, проанализировав ситуацию, захотите ли вы их исправить. Время покажет. Смутное время, которое должно закончиться. А вот, что и кто придет на смену смутным временам, зависит от всех нас.
Сказано хорошо, хотя и откровенная глупость: игра в напёрстки - вещь конечно заманчивая, но в ней всегда проигрывает "Население" - это уже 27 лет практики в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/25/7181385/ Розлогий документ був спрямований із Будапешта до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників. У ньому угорський уряд доводить, що "реформування України провалилося". "Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління", - йдеться у документі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.