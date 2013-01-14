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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3885388638873888>
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:51

sal
Это так, взгляд со стороны:
http://z-pravda.in.ua/mizrax-igor-vozmo ... -politike/
Парламент Украины сегодня- это крупнейший “бизнес-клуб” Европы.

А членство в этом клубе обязывает время от времени нажимать кнопки голосования. Но главный бонус – это передел государственных денег во имя обогащения коррупционеров.

Вложив деньги в нечестную избирательную кампанию, через несколько созывов можно стать мультимиллионером со своим частным самолетом и яхтой.

Никому не секрет, что в украинских законах существует множество лазеек для реализации коррупционных схем. Причем, как я убедился на практике, речь идет именно о «сознательных пробелах» и «хитростях», созданных, чтобы потенциальные коррупционеры могли уйти от ответственности.

К примеру, чиновникам не запрещено передавать свои фирмы в доверительное управление родственникам, что формально позволяет уйти им от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Уже много раз были приданы огласке случаи, когда госслужащих буквально ловили за руку на коррупции, однако в ходе следствия и суда их адвокаты апеллируют именно к подобным лазейкам.

Другими словами, сами законы косвенно содействует коррупции. По моему мнению, законодатели, похоже, закрывают на это глаза, поскольку и многим из них эта ситуация выгодна.

Подчеркиваю, что это эти “громкие задержания и обыски” – это просто фикция, дешевые трюки для простого народа.

В законах есть еще множество разных лазеек.

Считаю, что депутаты должны заняться серьезной зачисткой подобных слабых мест законодательства.

Надо обязательно настаивать на полной прозрачности любых решений, связанных с распоряжением чиновниками любыми объемами финансовых и материальных ресурсов.

Также необходимо внести дополнение в закон «О противодействии и борьбе с коррупцией». Считаю, что нужно обязать органы госвласти и местного самоуправления публиковать на официальных сайтах все случаи конфликта интересов, задекларированных чиновниками.

В европейских странах это регулируется путем принятия Этического кодекса, чтобы политиков не допускать к должностям, где они имеют конфликт интересов – это гораздо лучше, чем потом годами расследовать их коррупционные преступления. Поэтому наша Рада тоже требует принятия Этического кодекса.

В общем, ответственность за борьбу с коррупцией лежит на президенте – так считает население, зарубежные инвесторы и международные наблюдатели. Успех в этой борьбе – это главная составляющая его имиджа, как в Украине, так и на западе. Недавно, в январе этого года, для президента наняли американских лоббистов – компанию BGR. Стартовый платеж – 150 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов ежемесячно. Но никакие деньги не помогут, когда реформы заменяют имитацией.

А тем временем 80% активного населения мечтает покинуть неньку - хотя-бы в целях своего самосохранения и продолжения рода(на заработки в ту же РФ).

К сожалению статистика Энергетики, как производства электроэнергии свидетельствует, что:
Мороз в обращении к руководству Украины: "Затухание" энергетической отрасли страны – свидетельство деградации экономики http://gordonua.com/publications/moroz- ... 46889.html

И пока отцы дерибанят остатки страны - население вынуждено бежать за её пределы.
Одним словом "Белая Африка".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:27

Большинство словоблудов и до сих пор не понимает, что благодаря обезбашенному(управляемому) криминалу - коррупции, ещё действует ряд предприятий базовых в Украине. Воры не имеют ни какого желания "развивать" Украину - у них одна задача: Заработать сегодня и сейчас. Для этого "приватизация" самый эффективеный ход многоходовочки.
Например сегодняшние примеры:
Депутат від “Батьківщини” заблокував законопроект проти забудови берегів річок та озер
23/05/2018 - 17:52
https://informator.news/deputat-vid-bat ... k-ta-ozer/

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, головою якого є Андрій Кожем`якін, не підтримав законопроект Юрія Шухевича проти забудови берегів річок та озер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Мамалига, представник омбудсмена з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства.

“Нажаль, через відмову Голови комітету Кожем`якіна надати слово представнику Уповноваженого, комітет не підтримав законопроект 5721 народного депутата Юрія Шухевича”, – написав Мамалига.

Уповноважений зазначив, що законопроект Шухевича мав на меті ввести кримінальну відповідальність за порушення правового режиму використання прибережних захисних смуг, що дозволило б захистити рівне право громадян доступу до річок та озер, які в більшості незаконно забудовані олігархами, держчиновниками та різного калібру корупціонерами.

Это называется: коренному населению Закон, а себе Право.
Так же и с заводами - они не приходят в собственность тем, кто знает технологии, производство, реализацию, потребности рынка,..... - именно приходит свыше "ЭТАКИЙ МЕССИЯ" - черна лица и делает из всего деньги, пускай после него остаётся "земля пустынная" - за полученные средства он обеспечит своих жизнь наследников в цивилизованных странах.
В аутсайдерах останутся те, кто строил, производил, перевозил, продавал,... - коренное население одним словом. Это и является основной особенностью "ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО УКРАИНСКИ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Чует моё сердце, на фоне ЧМ-2018 по футболу, "братская" Россия готовит нам сюрприз.
Есть такая традиция в России, на фоне спортивных мероприятий, устраивать войны соседним странам.

Вот тот же Kudrjavuy вообще на бред перешел.
Tribeca за вашингтонский обком топит тему и Хомякоид с броневика не слазит в теме про киевскую недвигу.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:37

pesikot
Это и есть "Болезнь мелкого буржуа".
Или вернее того, во что превратили вроде бы и грамотных людей.
Не понимающего содержание жизни за пределами "своего корыта".
Не отличающего "население" от "обдарованных" - хотя это прямым текстом противоречит ст.№1 Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:20

Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
  Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:14

Kudrjavuy
На классовость значит давим. Проходили это.
Не хотят буржуа выходить и решать проблемы таких люмпенов, как вы. Потому что, вы сами ничего не хотите решать и ничего не хотите делать, а только хотите полное корыто перед мордой.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:17

yanyura
Живёт россиянин в говне и говно распостраняет. А думает, что повидло.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:52

  pesikot написав:Kudrjavuy
На классовость значит давим. Проходили это.
Не хотят буржуа выходить и решать проблемы таких люмпенов, как вы. Потому что, вы сами ничего не хотите решать и ничего не хотите делать, а только хотите полное корыто перед мордой.

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
Ещё пример:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2451010781591680&set=a.187153797977401.53576.100000483476379&type=3
Борислав Берёза
Помните, что сделал Иисус, когда зашел в Храм? Он выгнал оттуда всех торгашей и барыг! "И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников."

Пока в ваших административных и законотворческих "храмах" сидят торгаши, менялы и решалы, до тех пор не рассчитывайте на качественные изменения. Вы избрали их туда. Вы и никто другой. Избрали те, кто отдали свои голоса за лжецов и торгашей. Избрали те, кто не пошел на выборы и дал возможность пролезть коррупционерам. Избрали те, кто продали свой голос, а теперь ноют, что жить стало тяжело. Увы. Обидная правда, но правда.

Можно ли изменить ситуацию? Конечно! Для этого необходимо не переизбирать менял, решал и торгашей, шутов и коррупционеров. А получиться ли? Не знаю. Это не от меня зависит, а от вас. И от того сделаете вы работу над ошибками, поймете ли вы свои ошибки и, проанализировав ситуацию, захотите ли вы их исправить. Время покажет. Смутное время, которое должно закончиться. А вот, что и кто придет на смену смутным временам, зависит от всех нас.

Сказано хорошо, хотя и откровенная глупость: игра в напёрстки - вещь конечно заманчивая, но в ней всегда проигрывает "Население" - это уже 27 лет практики в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:33

А это уже от союзников:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/25/7181385/
Розлогий документ був спрямований із Будапешта до керівництва Альянсу та до всіх держав-союзників. У ньому угорський уряд доводить, що "реформування України провалилося". "Українська держава ослабла до тієї міри, що тепер вона не здатна виконувати свої базові зобов’язання, в тому числі забезпечувати верховенство права та здійснювати ефективне економічне, соціальне та політичне управління", - йдеться у документі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:57

  yanyura написав:Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
  Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту


Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно? :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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