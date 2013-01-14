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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3885388638873888
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29

  Sommer написав:
  yanyura написав:Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
  Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту


Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно? :mrgreen:

Без меня. Он на меня весьма обижен:
  Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)

Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
yanyura
 
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