|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29
Sommer написав: yanyura написав:
Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)
Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно?
Без меня. Он на меня весьма обижен:
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3584
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 852 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13550
|
|
|183
|79463
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4880
|
|