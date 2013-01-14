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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29
Sommer написав: yanyura написав:
Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)
Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно?
Без меня. Он на меня весьма обижен:
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Волгарь написав:
я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
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Додано: Суб 26 тра, 2018 12:28
Репост
Kudrjavuy
Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике.
К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ, и по факту не для кого не секрет, что Константинополь колыбель нашего Православия, а московский протекторат руководился только Берией).
Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря.
Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана.
Начинаются проблемы с Ираном.
РФ получает с роста цен на нефть.
А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие.
Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта.
И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,...
ну короче всё имеет свою цену - только не Земля!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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