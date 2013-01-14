Додано: Суб 26 тра, 2018 12:28

Репост

Kudrjavuy

Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике.

К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ, и по факту не для кого не секрет, что Константинополь колыбель нашего Православия, а московский протекторат руководился только Берией).

Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря.

Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана.

Начинаются проблемы с Ираном.

РФ получает с роста цен на нефть.

А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие.

Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта.

И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,...

ну короче всё имеет свою цену - только не Земля!

Украина способна технически себя обеспечить, но деяния РФ и их влияния, на кланы, что были у руля ранее - вывели все средства из страны. Весь процесс накопления практически обнулился, и теперь постала дилема:

Где взять деньги?

Тот, "кто заработал" - срочно вывел и оброс чужими гражданствами, население осталось в полной нищете - голод и сегодня это не "призрак" бойцы ПС в прямом смысле подкармливают "кормильцев" - углекопов. Рынок Украины по сути испарился. Янукович успел продать и недра страны - чего нельзя повторять!(а теперь "ой"!)

Только степень влияния "наколядовавших" стала зашкаливать - стоит прогуляться по Печерьскому району Киева и дурные мысли сами собой лезут в голову.

- Это уже не "Набережная Победы" в Днепре времён Кучмы, и не "Академическая" в Донецке,...

- Это больше "Крым в окрестностях"

- В то же время холопские поселения Донбасса "фавелы большой индустрии" строившиеся

по 60 лет больше напоминают Афганистан после татарского противостояния.



Автоматом: кроме НАТО "военного блока" у Украины не осталось физической альтернативы - иная это задворки цивилизации, или в прямом смысле "Белая Африка", разорванная между соседями. Для чего РФ и "прикармливает" Венгрию, Италию, Грецию, Турцию, Польшу, Чехию, Германию, Голландию,...

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.