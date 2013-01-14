Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно?
Без меня. Он на меня весьма обижен:
Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной. Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
Репост Kudrjavuy Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике. К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ, и по факту не для кого не секрет, что Константинополь колыбель нашего Православия, а московский протекторат руководился только Берией). Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря. Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана. Начинаются проблемы с Ираном. РФ получает с роста цен на нефть. А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие. Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта. И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,... ну короче всё имеет свою цену - только не Земля! Украина способна технически себя обеспечить, но деяния РФ и их влияния, на кланы, что были у руля ранее - вывели все средства из страны. Весь процесс накопления практически обнулился, и теперь постала дилема: Где взять деньги? Тот, "кто заработал" - срочно вывел и оброс чужими гражданствами, население осталось в полной нищете - голод и сегодня это не "призрак" бойцы ПС в прямом смысле подкармливают "кормильцев" - углекопов. Рынок Украины по сути испарился. Янукович успел продать и недра страны - чего нельзя повторять!(а теперь "ой"!) Только степень влияния "наколядовавших" стала зашкаливать - стоит прогуляться по Печерьскому району Киева и дурные мысли сами собой лезут в голову. - Это уже не "Набережная Победы" в Днепре времён Кучмы, и не "Академическая" в Донецке,... - Это больше "Крым в окрестностях" - В то же время холопские поселения Донбасса "фавелы большой индустрии" строившиеся по 60 лет больше напоминают Афганистан после татарского противостояния.
Автоматом: кроме НАТО "военного блока" у Украины не осталось физической альтернативы - иная это задворки цивилизации, или в прямом смысле "Белая Африка", разорванная между соседями. Для чего РФ и "прикармливает" Венгрию, Италию, Грецию, Турцию, Польшу, Чехию, Германию, Голландию,...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 27 тра, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.