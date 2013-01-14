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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3885388638873888
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:29

  Sommer написав:
  yanyura написав:Почему эта тема превратилась "в редкие монологи":
  Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту


Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно? :mrgreen:

Без меня. Он на меня весьма обижен:
  Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)

Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной.
Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 12:28

Репост
Kudrjavuy
Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике.
К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ, и по факту не для кого не секрет, что Константинополь колыбель нашего Православия, а московский протекторат руководился только Берией).
Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря.
Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана.
Начинаются проблемы с Ираном.
РФ получает с роста цен на нефть.
А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие.
Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта.
И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,...
ну короче всё имеет свою цену - только не Земля!
Украина способна технически себя обеспечить, но деяния РФ и их влияния, на кланы, что были у руля ранее - вывели все средства из страны. Весь процесс накопления практически обнулился, и теперь постала дилема:
Где взять деньги?
Тот, "кто заработал" - срочно вывел и оброс чужими гражданствами, население осталось в полной нищете - голод и сегодня это не "призрак" бойцы ПС в прямом смысле подкармливают "кормильцев" - углекопов. Рынок Украины по сути испарился. Янукович успел продать и недра страны - чего нельзя повторять!(а теперь "ой"!)
Только степень влияния "наколядовавших" стала зашкаливать - стоит прогуляться по Печерьскому району Киева и дурные мысли сами собой лезут в голову.
- Это уже не "Набережная Победы" в Днепре времён Кучмы, и не "Академическая" в Донецке,...
- Это больше "Крым в окрестностях"
- В то же время холопские поселения Донбасса "фавелы большой индустрии" строившиеся
по 60 лет больше напоминают Афганистан после татарского противостояния.

Автоматом: кроме НАТО "военного блока" у Украины не осталось физической альтернативы - иная это задворки цивилизации, или в прямом смысле "Белая Африка", разорванная между соседями. Для чего РФ и "прикармливает" Венгрию, Италию, Грецию, Турцию, Польшу, Чехию, Германию, Голландию,...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:26

Kudrjavuy
Сожалею, но эти вопросы поднимаю далеко не только я...
- https://www.youtube.com/watch?v=WzkHhcPwoJ8


Это из последнего, рекомендую посмотреть полностью.
- "А гроші де?"
https://youtu.be/b3lfdik2z4s
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 27 тра, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть :( . Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 03:12

  yama написав:Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть :( . Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .

Дядьку, ви форумом помилилися, це: "Макроекономіка України.
Політика та гроші"
Україна, це - незалежна, та унітарна Держава.

Тут нема:
"Навіщо українці у майже кожній оселі мають унітаз - що вони з ним роблять"
Чи
"Навіщо купувати машину, коли нема доріг?"
Хоча, з такими "слугами народу", в Украіні зникнуть скоро і дороги, як явище.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:30

Kudrjavuy
В нашем городе капитально отремонтировано несколько улиц полностью, некоторые частично. Ремонты продолжаются.
Ремонтируется трасса Киев-Чернигов.
Но вы дальше продолжайте слушать Кармазина, о том один неглупый человек сказал: - "Согласитесь, теперь Кармазин в роли генерала Алладина выглядит уже не так смешно. Многие люди соглашаются изображать ебаната и за меньшие деньги."
pesikot
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