Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Давайте все поклонимся в ноги и позовем Деда Мороза... простите, волгаря, обратно?
Без меня. Он на меня весьма обижен:
Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной. Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
Репост Kudrjavuy Стоит отдать дань Президенту, он умеет найти брешь и мотивы в международной политике. К сожалению в стране не всегда всё идёт на "ура", для этого выпустили ннаселение на заработки. Но вот появление высокотехнологических "конкурентов" в лице ряда стран не всегда готовы принять(как минимум о Турции, Польше, Саудитах...), для чего США стали вкладывать в новые технологии у себя - стыдно, что Украину вывели на Задворки(Иран как лакмусовая бумажка, но в мусульманском мире - теперь РФ старается в таком же свете показать и Украину, но только в Христианском мире, что по факту приемлемо только РФ - ибо она без исторических устоев, и выход церкви Украины из под московского протектората уничтожит РФ, и по факту не для кого не секрет, что Константинополь колыбель нашего Православия, а московский протекторат руководился только Берией). Я бы это назвал данью Франции за не продажу вертолётоносцев в РФ - которые закрыли бы Азовское и Чёрные моря. Но завыл Израиль - Египет может контролировать весь Синай. Теперь Израиль даёт РФ (как минимум для того, что бы вертолёты не попали на корабли)- для этого целый грузовик документов предоставленный США по поводу состояния ядерной программы Ирана. Начинаются проблемы с Ираном. РФ получает с роста цен на нефть. А для не налаживания дел в Северной Африке РФ поставляет туда ИГИЛ и оружие. Т,Е, источники нефти для той же Франции находятся в зоне конфликта. И того РФ выдавила Украину с "Морского старта" - где основным заказчиком могла быть Франция, Бразилия, Украина,... ну короче всё имеет свою цену - только не Земля! Украина способна технически себя обеспечить, но деяния РФ и их влияния, на кланы, что были у руля ранее - вывели все средства из страны. Весь процесс накопления практически обнулился, и теперь постала дилема: Где взять деньги? Тот, "кто заработал" - срочно вывел и оброс чужими гражданствами, население осталось в полной нищете - голод и сегодня это не "призрак" бойцы ПС в прямом смысле подкармливают "кормильцев" - углекопов. Рынок Украины по сути испарился. Янукович успел продать и недра страны - чего нельзя повторять!(а теперь "ой"!) Только степень влияния "наколядовавших" стала зашкаливать - стоит прогуляться по Печерьскому району Киева и дурные мысли сами собой лезут в голову. - Это уже не "Набережная Победы" в Днепре времён Кучмы, и не "Академическая" в Донецке,... - Это больше "Крым в окрестностях" - В то же время холопские поселения Донбасса "фавелы большой индустрии" строившиеся по 60 лет больше напоминают Афганистан после татарского противостояния.
Автоматом: кроме НАТО "военного блока" у Украины не осталось физической альтернативы - иная это задворки цивилизации, или в прямом смысле "Белая Африка", разорванная между соседями. Для чего РФ и "прикармливает" Венгрию, Италию, Грецию, Турцию, Польшу, Чехию, Германию, Голландию,...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 27 тра, 2018 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yama написав:Думаю Украина только выграет при отделении дотационных регионов , но к то ж разрешит их спихнуть . Рф кормить их не хочет , сами себя не прокормят, а Украине такая обуза нафиг не нужна .
Дядьку, ви форумом помилилися, це: "Макроекономіка України. Політика та гроші" Україна, це - незалежна, та унітарна Держава.
Тут нема: "Навіщо українці у майже кожній оселі мають унітаз - що вони з ним роблять" Чи "Навіщо купувати машину, коли нема доріг?" Хоча, з такими "слугами народу", в Украіні зникнуть скоро і дороги, як явище.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy В нашем городе капитально отремонтировано несколько улиц полностью, некоторые частично. Ремонты продолжаются. Ремонтируется трасса Киев-Чернигов. Но вы дальше продолжайте слушать Кармазина, о том один неглупый человек сказал: - "Согласитесь, теперь Кармазин в роли генерала Алладина выглядит уже не так смешно. Многие люди соглашаются изображать ебаната и за меньшие деньги."
pesikot pesikot Поверьте, я бываю часто по таким городам Украины - где впечатление, о дорогах остаётся на уровне "Дорого и любимого", а основная часть стратегических направлений превратилась в "полосу препятствий". Я рекомендую всё таки Вам ознакомиться с "интервью на которое дана ссылка" https://youtu.be/b3lfdik2z4s там достаточно приемлемая к Вашему пониманию информация на сегодня, с цифрами будоражащими разум пересичного. Ваше Право, как относиться к Кармазину, но озвученные им цифры это уже доказанный ФАКТ. А от Вас хотелось бы просто напросто - трезвый расчёт: кому это выгодно?
Ещё один взгляд на ситуацию в стране(к сожалению я уже сегодня в состоянии очертить круг лиц подлежащих основному кидку новым дефолтом - его планируют уже третий раз. Последний перед этим готовился к марту 14го, до этого с января 12го, для чего принимали даже новую трактовку КС Украины в 11м):
Украина оказалась перед угрозой дефолта. Основные причины сложившейся ситуации - вялый, на уровне 2,5%, экономический рост, неудовлетворительный темп проведения реформ и непомерные долги. Власти отвергают даже разговоры о том, что стране грозит дефолт, но признают необходимость ускорения структурных реформ и продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. "Апостроф" выяснил, насколько велика сегодня угроза полномасштабного кризиса, что нужно сделать для его недопущения и что будет с простыми украинцами, если предотвратить дефолт все же не удастся. Украине грозят макроэкономический и валютный кризисы, а, возможно, даже дефолт, что, в свою очередь, может вызвать политический кризис накануне президентских и парламентских выборов 2019 года. Главная причина сложившейся ситуации - недостаточный темп реформ, и, если не принять срочных мер, последствия могут быть весьма серьезными. Об этом заявляют экономисты проекта VoxUkraine и Киевской школы экономики (KSE). Украине грозят дефолт и страшный кризис: как спастись Украине будет сложно избежать кризиса без финансовой
Помимо неудовлетворительной ситуации с проведением реформ, ключевой проблемой, которая может стать спусковым крючком дефолта, являются огромные внешние долги Украины, наибольшие выплаты по которым приходятся как раз на 2019 год. Как ранее писал "Апостроф", в 2018-2022 годах Украина должна выплатить по своим внешним обязательствам - включая обслуживание долга - $28,7 млрд. В 2019 году выплаты по внешним обязательствам должны составить $4,73 млрд плюс по обслуживанию долга – еще $1,74 млрд (в целом $6,47 млрд). Будет ли дефолт? Глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая на брифинге 24 мая, заявил, что "речи о дефолте вообще не идет". Впрочем, эксперты, опрошенные "Апострофом", не столь оптимистичны. "Угроза дефолта существует", - сказал изданию аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. При этом он добавил, что "в ближайшее время шанс ее реализации крайне мал". Эксперт пояснил, что летом текущего года Министерство финансов собирается выпустить ценные бумаги, которые заменят облигации с погашением в 2019 году. Предыдущие долги, таким образом, будут реструктурированы. "С учетом этого, большая часть долга 2019 и 2020 годов будет пролонгирована во времени и не будет дополнительной проблемой для нас в последующие годы", - считает Пархоменко. Тем не менее расплатиться с долгами без внешней финансовой помощи Украине будет крайне сложно. "Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем", - заявил "Апострофу" глава Офиса эффективного регулирования (BRDO, Better Regulation Delivery Office) Алексей Гончарук. По его словам, речь идет, в первую очередь, о Международном валютном фонде (МВФ),
С этим согласен член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. "Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт)", - сказал эксперт "Апострофу". Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, в свою очередь, считает, что в реальности очень сложно представить дефолт Украины, так как большая часть задолженности страны – перед официальными кредиторами, такими как МВФ и Всемирный банк. "Им дефолтить просто нельзя физически. Мы будем делать все что угодно, лишь бы не было дефолта перед ними. Потому что, если мы не выплачиваем (долги) МВФ, то тут наступает вообще конец света", - заявил эксперт изданию. При этом Виталий Шапран отмечает, что "МВФ тоже не заинтересован в том, чтобы его подопечный вдруг стал эпицентром кризиса в Европе". Девальвация, инфляция, безработица В Национальном банке признают, что стране нужны структурные реформы и сотрудничество с международными финансовыми организациями. По словам замглавы НБУ Дмитрия Сологуба, Украина в 2018 году может получить финансовую помощь от МВФ на сумму $1,9 млрд, а также от Всемирного банка на сумму $0,8 млрд и от Европейской комиссии - $0,5 млрд. В комментарии СМИ Сологуб высказал надежду, что разногласия с МВФ удастся решить в ближайшие месяцы – до того, как руководство фонда уйдет на летние каникулы, которые обычно приходятся на август. Однако договориться с МВФ будет крайне сложно. Как известно, фонд ставит перед украинским руководством два принципиальных условия - создание Антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения до уровня рыночных.
Если Украина не сможет договориться с МВФ, страну ждут тяжелые времена - эксперты в этом не сомневаются. Читайте также: "МВФ просто послал нас": Украине выдвинули жесткое требование, времени осталось мало Одним из наиболее серьезных последствий полномасштабного экономического кризиса станет обвал национальной валюты. По словам Сергея Фурсы, в этом случае девальвация гривны ближайшей осенью может оказаться "в значительно больших масштабах, чем традиционная сезонность". "При базовом сценарии, при котором мы остаемся в сотрудничестве с МВФ, на конец года курс – порядка 29-29,5 грн/$1. Если у нас нет сотрудничества с МВФ, то мы понимаем, что это будет гораздо выше 30 грн/$1", - рассказал эксперт. Но это - далеко не все проблемы, которые ожидают украинцев. Как отметил Сергей Фурса, "за девальвацией следуют инфляция и дальнейшее падение экономики, потеря рабочих мест и прочие "приятные вещи". По словам Алексея Гончарука, дефолт спровоцирует еще больший отток людей из Украины. "Отсюда начнут уезжать еще больше людей, люди, которые отождествляют себя с этим государством, будут очень деморализованы. На мой взгляд, значительная часть креативного класса в том числе примет решение уехать из страны", - сказал специалист. При этом, считает он, основной ущерб от дефолта будет нанесен репутации государства. "Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по- моему, - это приговор", - заявил аналитик. Чем хуже, тем лучше
Но в состоянии ли власти спасти страну от дефолта? В частности, готово ли правительство пойти на непопулярные меры, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ? Сергей Фурса убежден, что у власти просто нет других вариантов, кроме как согласиться на самые жесткие условия фонда: "У правительства просто не останется выбора – тут будет просто вопрос выживания правительства, которое не протянет при таких экономических показателях. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на газ, потому что в противном случае будет гораздо хуже". Но все может оказаться гораздо сложнее. Как отметил Алексей Гончарук, украинская власть неоднородна. "Власть – это не кто-то один, это целый набор людей, и у этих людей, у каждой из этих групп, есть свои интересы. И у части этих людей интерес в том, чтобы все было только хуже, потому что для них это – возможность выиграть выборы, и это – самая плохая часть этой истории", - резюмировал эксперт. Виктор Авдеенко
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.