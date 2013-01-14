28.05.2018 Новости Украины - Украине грозят дефолт и страшный кризис: как спастись - Апостроф1/5Виктор Авдеенко Понедельник, 28 мая 2018, 14:26Украина оказалась перед угрозой дефолта. Основные причины сложившейсяситуации - вялый, на уровне 2,5%, экономический рост, неудовлетворительный темппроведения реформ и непомерные долги. Власти отвергают даже разговоры о том,что стране грозит дефолт, но признают необходимость ускорения структурныхреформ и продолжения сотрудничества с международными финансовымиорганизациями. "Апостроф" выяснил, насколько велика сегодня угрозаполномасштабного кризиса, что нужно сделать для его недопущения и что будет спростыми украинцами, если предотвратить дефолт все же не удастся.Украине грозят макроэкономический и валютный кризисы, а, возможно, даже дефолт, что, всвою очередь, может вызвать политический кризис накануне президентских и парламентскихвыборов 2019 года. Главная причина сложившейся ситуации - недостаточный темп реформ,и, если не принять срочных мер, последствия могут быть весьма серьезными. Об этомзаявляют экономисты проекта VoxUkraine и Киевской школы экономики (KSE).Украине грозят дефолт и страшный кризис:как спастисьУкраине будет сложно избежать кризиса без финансовойПомимо неудовлетворительной ситуации с проведением реформ, ключевой проблемой,которая может стать спусковым крючком дефолта, являются огромные внешние долгиУкраины, наибольшие выплаты по которым приходятся как раз на 2019 год.Как ранее писал "Апостроф", в 2018-2022 годах Украина должна выплатить по своимвнешним обязательствам - включая обслуживание долга - $28,7 млрд. В 2019 году выплатыпо внешним обязательствам должны составить $4,73 млрд плюс по обслуживанию долга –еще $1,74 млрд (в целом $6,47 млрд).Будет ли дефолт?Глава Национального банка Украины Яков Смолий, выступая на брифинге 24 мая, заявил,что "речи о дефолте вообще не идет".Впрочем, эксперты, опрошенные "Апострофом", не столь оптимистичны."Угроза дефолта существует", - сказал изданию аналитик инвестиционной компании"Альпари" Максим Пархоменко. При этом он добавил, что "в ближайшее время шанс еереализации крайне мал".Эксперт пояснил, что летом текущего года Министерство финансов собирается выпуститьценные бумаги, которые заменят облигации с погашением в 2019 году. Предыдущие долги,таким образом, будут реструктурированы. "С учетом этого, большая часть долга 2019 и 2020годов будет пролонгирована во времени и не будет дополнительной проблемой для нас впоследующие годы", - считает Пархоменко.Тем не менее расплатиться с долгами без внешней финансовой помощи Украине будеткрайне сложно."Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способнасправиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это оченьпохоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешнийзаем", - заявил "Апострофу" глава Офиса эффективного регулирования (BRDO, BetterRegulation Delivery Office) Алексей Гончарук.По его словам, речь идет, в первую очередь, о Международном валютном фонде (МВФ),С этим согласен член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков ВиталийШапран. "Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ непролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт)", -сказал эксперт "Апострофу".Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon CapitalСергей Фурса, в свою очередь, считает, что в реальности очень сложно представить дефолтУкраины, так как большая часть задолженности страны – перед официальнымикредиторами, такими как МВФ и Всемирный банк."Им дефолтить просто нельзя физически. Мы будем делать все что угодно, лишь бы не былодефолта перед ними. Потому что, если мы не выплачиваем (долги) МВФ, то тут наступаетвообще конец света", - заявил эксперт изданию.При этом Виталий Шапран отмечает, что "МВФ тоже не заинтересован в том, чтобы егоподопечный вдруг стал эпицентром кризиса в Европе".Девальвация, инфляция, безработицаВ Национальном банке признают, что стране нужны структурные реформы и сотрудничествос международными финансовыми организациями. По словам замглавы НБУ ДмитрияСологуба, Украина в 2018 году может получить финансовую помощь от МВФ на сумму $1,9млрд, а также от Всемирного банка на сумму $0,8 млрд и от Европейской комиссии - $0,5млрд. В комментарии СМИ Сологуб высказал надежду, что разногласия с МВФ удастсярешить в ближайшие месяцы – до того, как руководство фонда уйдет на летние каникулы,которые обычно приходятся на август.Однако договориться с МВФ будет крайне сложно. Как известно, фонд ставит передукраинским руководством два принципиальных условия - создание Антикоррупционного судаи повышение тарифов на газ для населения до уровня рыночных.Если Украина не сможет договориться с МВФ, страну ждут тяжелые времена - эксперты вэтом не сомневаются.Читайте также: "МВФ просто послал нас": Украине выдвинули жесткоетребование, времени осталось малоОдним из наиболее серьезных последствий полномасштабного экономического кризисастанет обвал национальной валюты. По словам Сергея Фурсы, в этом случае девальвациягривны ближайшей осенью может оказаться "в значительно больших масштабах, чемтрадиционная сезонность". "При базовом сценарии, при котором мы остаемся всотрудничестве с МВФ, на конец года курс – порядка 29-29,5 грн/$1. Если у нас нетсотрудничества с МВФ, то мы понимаем, что это будет гораздо выше 30 грн/$1", - рассказалэксперт.Но это - далеко не все проблемы, которые ожидают украинцев. Как отметил Сергей Фурса,"за девальвацией следуют инфляция и дальнейшее падение экономики, потеря рабочихмест и прочие "приятные вещи".По словам Алексея Гончарука, дефолт спровоцирует еще больший отток людей из Украины."Отсюда начнут уезжать еще больше людей, люди, которые отождествляют себя с этимгосударством, будут очень деморализованы. На мой взгляд, значительная часть креативногокласса в том числе примет решение уехать из страны", - сказал специалист.При этом, считает он, основной ущерб от дефолта будет нанесен репутации государства."Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было быеще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, - это приговор", - заявил аналитик.Чем хуже, тем лучшеНо в состоянии ли власти спасти страну от дефолта? В частности, готово ли правительствопойти на непопулярные меры, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ?Сергей Фурса убежден, что у власти просто нет других вариантов, кроме как согласиться насамые жесткие условия фонда: "У правительства просто не останется выбора – тут будетпросто вопрос выживания правительства, которое не протянет при таких экономическихпоказателях. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на газ, потому что в противномслучае будет гораздо хуже".Но все может оказаться гораздо сложнее.Как отметил Алексей Гончарук, украинская власть неоднородна. "Власть – это не кто-тоодин, это целый набор людей, и у этих людей, у каждой из этих групп, есть свои интересы. Иу части этих людей интерес в том, чтобы все было только хуже, потому что для них это –возможность выиграть выборы, и это – самая плохая часть этой истории", - резюмировалэксперт.Виктор Авдеенко